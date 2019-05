FBI haalt nieuwssite over darkweb Deep Dot Web offline

De Amerikaanse politiedienst FBI heeft samen met onder meer Europol en de Nederlandse politie de website Deep Dot Web offline gehaald. Administrators van de site zijn gearresteerd. Op Deep Dot Web was zowel nieuws als informatie over het darkweb te vinden.

Op de website is een afbeelding te zien waarop staat dat de site is door de FBI. Aan de logo’s op die pagina is te zien dat ze hulp kregen van onder meer Europol en de Nederlandse en Duitse politie.

Op de website was zowel nieuws over het darkweb te lezen, als informatie en tips over hoe je veilig en anoniem op het darkweb kan surfen. Daarnaast stonden er lijstjes met de populairste marktplaatsen, en links om ze te bereiken. Op veel van die marktplaatsen zijn drugs en wapens te koop, naast gestolen data en tools voor hackers. Je betaalt er met virtuele munten als Bitcoin of Monero.

Volledig scherm © RV

In Nederland, Duitsland, Frankrijk en Israël zijn verdachten aangehouden. Techcrunch meldt dat ze ervan verdacht worden betrokken te zijn bij het runnen van de website. De vermeende beheerder zou opgepakt zijn in Brazilië. Deep Dot Web zou miljoenen dollars verdiend hebben met het doorverwijzen van gebruikers naar illegale marktplaatsen op het darkweb. Volgens Coin Desk, een nieuwssite over bitcoin en andere digitale valuta, is er mogelijk ook geld witgewassen.

Wall Street Market

De voorbije week werd ook al ‘Wall Street Market’, het op één na grootste illegale handelsplatform op het dark web, offline gehaald. Daarop werden onder meer harddrugs, schadelijke software en valse documenten verhandeld. Twee Duitsers werden opgepakt.