Fit de zomer in? Zo kan een activity-tracker je helpen

Als je de hele dag achter een laptop of computer zit, is het belangrijk om af en toe naar buiten te gaan om te bewegen en te sporten. Maar moet je daarvoor een activity-tracker kopen of is een smartphone al voldoende?

‘Zet iedere dag 10.000 stappen’ is een mantra dat heel wat experts hanteren. Dankzij Google Fit (Android) of de Health-app op je iPhone kun je snel en gemakkelijk bijhouden hoeveel stappen je zette en waar je wandelde. Die applicaties geven je ook de mogelijkheid om je gewicht bij te houden of om bepaalde zaken te vergelijken gedurende een langere periode.

Van bed tot berg

Activity-trackers gaan een stapje verder. Er was een tijd dat de metingen van de trackers nogal wat te wensen overlieten, maar die is voorbij. Misschien wel het belangrijkste voordeel is dat zo’n apparaat veel verschillende gegevens kan meten. De Apple Watch Series 6 bijvoorbeeld, kan ook het zuurstofgehalte in je bloed nagaan. Dat is een goede maatstaf om je algehele conditie in kaart te brengen. Je zuurstofsaturatie wordt gemeten aan de hand van vier led-clusters en vier fotodioden aan de achterkant van het slimme horloge.

Ook andere toestellen zetten zwaar in op het meten van specifieke zaken. Met de Fitbit Inspire 2 krijg je bijvoorbeeld inzicht in je slaap. Hoeveel uur heb je geslapen? En was het een lichte of diepe slaap? Wanneer slaap je minder goed? Een smartwatch als de Garmin Fenix 6X Pro Solar zorgt dan weer voor tempobegeleiding bij het lopen en houdt zelfs rekening met de ondergrond waarop je beweegt. Tijdens het skiën geeft het horloge informatie over de helling en meet het of je genoeg gedronken hebt.

Volledig scherm Fitbit Inspire 2, Garmin Fenix 6X Pro Solar, Apple Watch Series 6 © rv

Omdat de Garmin Fenix 6X Pro Solar met zonne-energie kan worden opgeladen gaat de batterij zo’n twee weken mee, wat nog een voordeel is tegenover smartphones. De meeste activity-trackers kunnen een paar dagen toe met een acculading. Op enkele uitzonderingen na kosten ze ook een stuk minder dan een smartphone: zo kost de Xiaomi Mi Band 4 amper 25 euro. Wie veel sport maar niet geïnteresseerd is in de meest geavanceerde smartphone doet er dus beter aan om meer in een activity-tracker te investeren.

Gebruiksgemak ten top

Wie met een smartphone op zak gaat hardlopen, weet hoe irritant dat kan zijn. Die toestellen zijn niet alleen groot, maar het is ook onhandig om ze bij ieder rustmoment uit je zak te halen om zo je sport-app te pauzeren. Een activity-tracker zit om je pols, waardoor je met één druk op het scherm stopt.

Nog handiger zijn de trackers die volledig zonder smartphone kunnen functioneren. Op de Samsung Galaxy Watch Active kun je bijvoorbeeld offline naar Spotify-muziek luisteren en met de Fitbit Charge 4 betaal je in letterlijk een handomdraai via Fitbit Pay.

Volledig scherm Xiaomi Mi Band, Fitbit Charge 4, Samsung Galaxy Watch Active. © rv

