Fitbit wil met zijn sporthorloges Covid-19 in vroeg stadium ontdekken

Bezoekje aan gay chatroom loopt uit op ‘afdreiging’

10:35 De politie heeft een 30-jarige man uit Arnhem gearresteerd voor meerdere bedreigingen en diefstallen die zich uitstrekken over een periode van enkele maanden. Rode draad is Bullchat, een chatroom voor homoseksuelen. Via die site werden afspraken gemaakt, waarna de slachtoffers werden bestolen.