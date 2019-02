Fors meer woningbranden in Nederland door goedkope telefoonladers

Apple snoeit zwaar in personeels­be­stand afdeling zelfrijden­de auto's

2:17 Apple Inc. ontslaat 190 personeelsleden van Project Titan, hun afdeling voor zelfrijdende auto’s. De ontslagen gaan in vanaf 16 april. Meer dan 150 van de gedupeerden zijn ingenieurs. Het gaat om werknemers van de afdelingen in Santa Clara en Sunnyvale, nabij het Apple-hoofdkwartier in Cupertino.