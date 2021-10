Fraudehelpdesk waarschuwt voor oplichting onder naam van de Fraudehelpdesk

‘Word je gebeld door deze sluwe lieden, verbreek dan de verbinding’, is het korte maar krachtige advies. ‘Ook als het telefoontje van Fraudehelpdesk lijkt te komen.’ De helpdesk heeft helemaal geen inzage in bankgegevens. In eerdere gevallen van oplichting, via e-mail, sms of WhatsApp, hebben banken ook aangegeven nooit om inloggegevens of andere persoonlijke codes te vragen. Evenmin wordt gevraagd om geld over te maken.



Ben je benaderd door de oplichters - of zelfs in een vorm van oplichting of phishing getuind - maak er dan melding van, meldt de site Veiliginternetten.nl. Bij de bank, maar ook bij een site als Fraudehelpdesk. Ook wordt geadviseerd om, mocht je gereageerd hebben op een duister telefoontje, e-mail of appje, bankcodes en wachtwoorden te veranderen. Voorkomen is beter dan genezen, dus ophangen of wegklikken.