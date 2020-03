Game Plague Inc. krijgt nieuwe optie: pandemie stoppen

In Plague Inc. heb je normaal gesproken de controle over een fictieve ziekte die zich wereldwijd verspreidt en zoveel mogelijk slachtoffers maakt. Wanneer de mensheid is uitgestorven, heb je gewonnen. In de nieuwe spelmodus streef je naar het omgekeerde: je moet de wereld behoeden voor een nieuwe, natuurlijk eveneens fictieve pandemie. Spelers kunnen daarom triagecentra opzetten, quarantaineperiodes opleggen, social distancing verplichten en publieke ruimtes sluiten - maatregelen die bekend voorkomen in tijden van het coronavirus.



Ndemic Creations, de ontwikkelaar van Plague Inc., doneerde onlangs 250.000 dollar (iets meer dan 228.000 euro) aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Coalition of Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). Volgens de ontwikkelaar was er sindsdien veel vraag naar zo'n nieuwe spelmodus. ,,Tijdens het afhandelen van onze donaties aan het WHO en CEPI werden we herhaaldelijk gevraagd of we een spel konden maken waarin de speler een uitbraak moet stoppen”, klinkt het.



Wanneer de nieuwe spelmodus beschikbaar zal zijn, is niet bekend. De update zal tijdens de huidige pandemie wel gratis zijn voor alle spelers. Eerder werd het spel verwijderd uit de Chinese App Store. De reden blijft vooralsnog onbekend.