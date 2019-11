Gameontwikkelaar Blizzard komt met opvolgers voor Diablo en Overwatch

Fa­cebook-werknemers uiten kritiek op beleid van Zuckerberg over politieke adverten­ties

30 oktober Meer dan tweehonderd werknemers van Facebook hebben een brief, gericht aan CEO Mark Zuckerberg en zijn naaste medewerkers, ondertekend waarin kritiek wordt geuit op het beleid van het bedrijf over politieke advertenties. Zo mogen politici politieke advertenties plaatsen, ook als de inhoud niet klopt. Kiezers moeten zelf kunnen bepalen wat wel en niet waar is, luidt het beleid van Facebook. ‘The New York Times’ publiceerde vandaag de bezorgde brief van de Facebook-werknemers.