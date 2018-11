Gamer schuldig aan uitlokken politie-inval met dodelijke afloop

Gaskill en Barriss kwamen via Twitter met elkaar in contact en Gaskill daagde Barriss in een persoonlijk bericht uit de politie maar op zijn dak te sturen. ‘Probeer me te ‘swatten', ik wacht..', reageerde Gaskill in een van zijn tweets. Hij gaf daarbij een oud adres op, een adres in de stad Wichita in de staat Kansas, maar hetzelfde adres dat Barriss in eerste instantie ook van Viner had gekregen.