Geen festivals? Met deze speakers breng je het feestje naar je tuin

Meer en meer zomerfestivals die normaal gesproken live hadden kunnen doorgaan, worden dit jaar via een livestream georganiseerd. Maar dan moet je in je achtertuin wel over de juiste audiotechnologie beschikken. Wat zijn de mogelijkheden om het feest toch naar je tuin te halen?

JBL Boombox 2 (462,50 euro)

Volledig scherm De Boombox 2. © JBL

Een goeie draagbare speaker brengt je al een heel eind. Zoals de vernieuwde versie van JBL’s Boombox, die het 24 uur lang volhoudt op één batterij en ook bestand is tegen weer en wind - met Nederlandse zomers in het achterhoofd misschien geen overbodige luxe.

Extra troef: als een van de festivalgangers zonder stroom dreigt te vallen op de smartphone, dan doet de JLB Boombox ook dienst als powerbank. JBL heeft intussen ook goed gesleuteld aan de bassen van de Boombox, die een stuk krachtiger zijn dan bij de voorgangers. Bekijk hier de JBL Boombox 2.

Sonos Move (399 euro)

Volledig scherm De Sonos Move is inmiddels al een soort evergreen onder de buitenspeakers. © Sonos

De Sonos Move is nu al goed op weg om een van dé zomergadgets van 2020 te worden, en daar zijn goede redenen voor. Je kan er zowel binnen- als buitenshuis muziek mee streamen: binnen koppel je de Move aan je wifi, buiten gebruik je bluetooth. Dankzij de IP56-certificering kan je er ook perfect een dag mee naar het strand of recreatiedomein: van een paar spatten water of wat zand gaat-ie zeker niet dood.

Heb je al een Sonos geluidssysteem, dan is de Sonos Move een perfect aanvulling daarop. Als er al klachten van gebruikers zijn dan gaan ze altijd over hetzelfde: dat de Google Assistant ‘nog wel wat kuren heeft’, dat het voor een mobiele speaker nog een vrij zwaar ding is en dat de prijs toch wel stevig is. Ook: de batterij zingt het ongeveer 8 tot 10 uur uit, wat nog vrij beperkt is voor een mobiele speaker. Bekijk hier de Sonos Move.

Sony GTK-PG10 (193,39 euro)

Volledig scherm Sony heeft het perfecte model voor elke festiviteit in de buitenlucht. © Sony

De GTK-PG10 ‘partyspeaker’ van Sony kwam begin 2019 al uit, maar blijft een unicum. Los van de draagbaarheid, beschikt hij ook over een zogenaamde digital signal processor, die automatisch de audio-instellingen optimaliseert voor buiten. De accu is stevig genoeg om een feestje/festival dat 13 uur duurt aan te kunnen, en dankzij dat spatbestendig bovenpaneel kan-ie zelfs als tafel voor bekers gebruikt worden. Muziek trek je binnen via een USB-poort of draadloos via diensten als Spotify of Soundcloud. Bekijk hier de GTK-PG10.

Opbouwspeakers voor buiten (500 - 1000 euro)

Volledig scherm Een set robuuste buitenspeakers van Polk. © Polk

Als je buiten over de juiste infrastructuur beschikt - en dan bedoelen we iets als een overdekte lounge - dan zou je ook echt wild kunnen doen en opbouwspeakers kunnen installeren. De Polk Atrium 4-speakers zijn bijvoorbeeld speciaal met dat doel weerbestendig gemaakt, en worden ook met de juiste hardware geleverd om ze op een strategische plaats te monteren. Op die manier maak je ze onderdeel van je tuinmeubilair en hoef je er niet constant mee te lopen sleuren. Extra handig voor spontane feestjes! Natuurlijk is deze optie voor gevorderden ook wel duurder dan de rest. Bekijk hier de Polk Atrium 4-speakers.