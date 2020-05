Gelekte afbeelding toont nieuwe Sonos Playbar en andere producten

Het gerucht over nieuwe Sonos-producten begon bij 9to5Mac. Dave Zatz deed daar later nog een schepje bovenop en kwam met een afbeelding van de nieuwe Playbar. De eerdere uitvoeringen van de speakers zijn uitgekomen tussen 2012 en 2015, dus een vernieuwing is goed mogelijk. Over de nieuwe Sonos Sub en de Play:5, een 2.0-speaker, is geen verdere informatie bekend, los van dat deze mogelijk ook binnenkort uitkomen.