Getest: de beste sportsmartwatches van 2022

De beste koop: Garmin Forerunner 955

De Garmin Forerunner 955 is het topmodel van de normale sporthorloges van Garmin. Je koopt dit horloge niet voor de looks, maar voor de hulpmiddelen die jouw work-out naar een hoger niveau tillen. De Forerunner 955 meet bovendien allerlei gezondheidswaarden voor, tijdens en na het sporten - en ook als je slaapt. Ten opzichte van eerdere modellen geeft Garmin bij de Forerunner 955 nog meer inzicht in jouw trainingsvoortgang en trainingsfitheid. Daarmee is deze smartwatch vooral gericht op de zeer fanatieke sporter.

Hier geldt: functionaliteit voorop. Het scherm is geen oledbeeldscherm, maar heeft een technologie die licht weerkaatst. Dat maakt het horloge goed afleesbaar in de volle zon. Nadeel is dat een dergelijk scherm er in vergelijking met oled weinig indrukwekkend uitziet door de beperkte kleurverzadiging en contrast.

Er is echter meer: dankzij een nieuwe multiband-gps-ontvanger is de nauwkeurigheid van de locatie- en afstandsregistratie beter dan dat van de concurrentie. Je merkt dit vooral als je bijvoorbeeld in het bos of tussen hoogbouw loopt of fietst, want dan is de Forerunner 955 nauwkeuriger dan andere horloges.

De beste betaalbare smartwatch: Fitbit Sense

De Fitbit Sense is een compact horloge, dat ook prima om een kleinere (vrouwen)pols past. Het apparaat heeft geen fysieke knoppen, maar wel een aanraakgevoelige knop aan de linkerzijkant van de behuizing en ziet er smaakvol uit.

Fitbit staat bekend om laagdrempelige software en de Sense is daar geen uitzondering op. Denk aan prima ecg-metingen, temperatuur en bloedzuurstof-metingen.

Het kleinere oledscherm met zijn beduidend lagere resolutie oogt minder fraai en de interface werkt ook niet zo soepel. Maar al met al een prima smartwatch, die we zeker kunnen aanraden aan niet-veeleisende amateursporter.

