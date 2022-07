Getest: Dit is de beste compactcamera

Compactcamera’s zijn kleine camera’s die je makkelijk meeneemt. Handig voor op reis. Foto’s maak je heel eenvoudig in de automatische stand, maar je kunt vaak ook veel instellingen aanpassen naar wens.

De Consumentenbond test verschillende soorten fotocamera’s op onder meer fotokwaliteit, filmkwaliteit, bediening en snelheid. Er zijn meer dan 130 camera’s getest die op dit moment redelijk tot goed verkrijgbaar zijn.

Bij de ruim veertig geteste camera’s in de categorie compactcamera’s komt een model van Sony als Beste uit de Test. Een camera van Panasonic is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Sony Cyber-shot DSC-RX100 VI

Volledig scherm © Consumentenbond

Deze camera van Sony is klein, maar heeft veel functies. Hij valt op door een groot zoombereik. Dat hebben lang niet alle compactcamera’s.

Met deze camera kun je foto’s maken van prima kwaliteit. Vooral bij normaal licht presteert hij erg goed. Maar ook bij weinig licht maak je met deze camera zonder problemen goede kwaliteit foto’s. De camera heeft goede beeldstabilisatie, zodat je minder snel last hebt van onscherpte door beweging.

De camera ligt prettig in de hand. De knoppen zijn zo geplaatst dat je hem met één hand kunt bedienen. De camera heeft een Zeiss-lens met op de lens een multifunctionele ring. Daarmee kun je eenvoudig het diafragma aanpassen of handmatig scherpstellen.

Ook filmen doet hij prima, zowel bij daglicht als bij weinig licht. De geluidskwaliteit bij de video’s is erg goed. Hij heeft een touchscreen en een zoeker. De zoeker werkt uitstekend. Het aanraakscherm is kantelbaar en draaibaar, wat erg handig is bij het maken van selfies.

Een nadeel is dat de camera geen microfoonuitgang heeft. Dat kan wat onhandig zijn als je wilt vloggen. Daarnaast werkt de bediening via het scherm niet altijd even prettig.

Beste uit de Test: Panasonic Lumix DMC-LX15

Volledig scherm Beeld ter illustratie. © Consumentenbond

Zoek je een goedkoper model en heb je geen groot zoombereik nodig? Dan is deze camera van Panasonic een prima alternatief. De camera is een flink stuk goedkoper dan de Sony, maar doet maar weinig onder wat betreft kwaliteit.

Het grootste verschil met de Sony is het kleinere zoombereik en het ontbreken van een zoeker. De foto’s en video’s zijn van prima kwaliteit. Ook bij weinig licht maakt hij prima foto’s.

De Panasonic heeft goede beeldstabilisatie en is ook makkelijk met één hand te bedienen. Hij heeft een draaibaar aanraakscherm dat goed leesbaar is en prettig werkt, ook bij fel of weinig licht.

Het is jammer dat de camera geen zoeker heeft. Een ander minpuntje van deze camera is de snelheid. Het duurt even voor de camera is opgestart en je kunt beginnen met fotograferen of filmen. Net als de Sony heeft ook deze camera geen microfoonuitgang.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel, dat goed verkrijgbaar is. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.