Getest: Dit is de beste draadloze koptelefoon

Een draadloze koptelefoon heeft zo zijn voordelen ten opzichte van oordopjes. Vooral als je op zoek bent naar wat meer comfort. Bijvoorbeeld voor als je ze langer nodig hebt tijdens het thuiswerken. Koptelefoons zitten bij veel mensen prettiger en hebben vaak betere noise cancelling (ruisonderdrukking).

De Consumentenbond test verschillende soorten koptelefoons op onder meer geluidskwaliteit, draagcomfort en accuduur. Er zijn in totaal ruim 160 koptelefoons getest die op dit moment redelijk tot goed in de winkels verkrijgbaar zijn.

Van de 63 geteste modellen binnen de categorie draadloze koptelefoons komt een model van Sennheiser als Beste uit de Test. Een koptelefoon van JBL is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Sennheiser Momentum 4 Wireless

Volledig scherm © Consumentenbond

Deze koptelefoon van Sennheiser is niet goedkoop, maar scoort op veel punten erg goed. Het is een aanrader als je een goede koptelefoon zoekt voor dagelijks gebruik.

Het geluid klinkt goed in balans. De bas is stevig maar niet te veel. De noise cancelling is erg goed, waardoor je veel minder last hebt van omgevingsgeluid. Je kunt de noise cancelling ook uitschakelen.

De koptelefoon gaat maar liefst 50 uur mee op één acculading. Vooral in combinatie met de prima noise cancelling is dat opvallend. Koptelefoons met goede noise cancelling gaan meestal een stuk minder lang mee.

Er zijn ook een paar minpuntjes. De koptelefoon is minder geschikt voor gebruik tijdens het sporten. Ook is hij niet compact in te klappen en neemt dus aardig wat ruimte in beslag als je hem meeneemt in je tas.

Beste Koop: JBL Tune 760NC

Volledig scherm beste koop koptelefoon © Consumentenbond

De beste prijs-kwaliteitverhouding gaat op dit moment naar dit model van JBL. Het is een stuk voordeliger dan de Beste uit de Test en scoort nog steeds goed.

Het geluid klinkt goed. De noise cancelling werkt ook goed, al kan die niet tippen aan die van de Beste uit de Test. Je kunt de noise cancelling ook uitschakelen.

De accu gaat volledig opgeladen zo’n 38 uur mee. Dat is een prima accuduur, zeker in combinatie met de noise cancelling.

In tegenstelling tot de Sennheiser kun je deze koptelefoon van JBL compact opvouwen en dus makkelijk meenemen in je tas.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel, dat goed verkrijgbaar is. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

