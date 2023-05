Getest: Dit is de beste wifi-versterker

Met wifi-versterkers kun je het bereik van wifi in huis flink uitbreiden. Zo’n systeem met wifi-versterkers wordt ook wel een mesh-systeem, mesh-netwerk of multiroom wifi genoemd. Meestal maak je gebruik van meerdere wifi-versterkers die je op verschillende plaatsen in huis installeert. Het mesh-systeem kiest dan automatisch de beste verbinding op basis van waar je je in huis bevindt.

Vaak kun je ook wifi-versterkers via je internetprovider aanschaffen. Deze werken vaak alleen met het netwerk van deze provider. Het voordeel van een niet-gebonden model is dat ze ook blijven werken als je van provider wisselt.

De Consumentenbond test wifi-versterkers op onder meer snelheid, mogelijkheden en gebruiksgemak. Ook wordt er gekeken naar de beveiliging. Er zijn in totaal zestien wifi-versterkers getest die op dit moment redelijk tot goed in de winkels verkrijgbaar zijn.

Een wifi-versterker van Asus komt als Beste uit de Test. Eentje van TP-LINK is de Beste Koop.

NB: Er kwamen meer wifi-versterkers als Beste uit de Test. We lichten hier de wifi-versterker uit met de laagste prijs.

Beste uit de Test: Asus ZenWifi AX Mini XD4 (3-pack Zwart)

Prijs: 229 euro

Testoordeel: 7,3

Wifi-versie: Wifi 6

Snelheid volgens fabrikant: 574 + 1201 Mbps

WPA3: Ja

De Asus AX Mini’s kun je in verschillende pakketten kopen. Wij verwijzen hierboven naar het pakket van drie Mini’s. Dat is het grootste pakket. Mogelijk heb je er in jouw huis minder dan drie nodig. Ze zijn zowel in het zwart als in het wit verkrijgbaar.

Deze Mini’s van Asus presteren erg goed. Vooral op bereik springen ze eruit. Op de 2,4 Ghz-band is het bereik heel erg goed. Maar ook op de 5 Ghz-band is het bereik prima.

En ook de snelheid is uitstekend. Op 2 meter afstand is de snelheid zo’n 680 Mbps. Op 10 meter en een verdieping hoger zakt het naar 300 Mbps. En vanuit de schuur op zo’n 12 meter afstand is het nog altijd ongeveer 50 Mbps.

De instellingen van de Asus AX Mini’s kun je zowel via je computer (via een internetbrowser) als via een app op je telefoon inzien en wijzigen.

Wat betreft energie doen deze wifi-punten het ook goed. Ze verbruiken relatief weinig energie.

Een nadeel is dat je het modem van je provider niet kunt inzetten als een extra wifi-punt. Dan zou je minder wifi-versterkers nodig hebben. Als je al een Asus-router hebt, kun je checken of deze samenwerkt met de AX Mini’s. Dan heb je misschien al genoeg aan een of twee Mini’s.

Beste Koop: TP-LINK Deco X20 (3-pack)

Testoordeel: 7,2

Wifi-versie: Wifi 6

Snelheid volgens fabrikant: 574 + 1201 Mbps

WPA3: Ja

Een iets goedkoper, maar ook goed alternatief zijn deze wifi-versterkers van TP-LINK. Ook deze wifi-versterkers zijn verkrijgbaar in verschillende pakketten, waarbij het pakket met drie versterkers het grootste is. Ze zijn alleen in het wit verkrijgbaar.

Het bereik van de Deco X20 is goed, met name die van de 2 Ghz-band. Van de 5 Ghz-band is het bereik wat minder goed.

De snelheid is erg goed en doet niet onder voor die van de Beste uit de Test. Alleen op een afstand van 12 meter vanuit een schuur is de snelheid wat minder goed, zo’n 19 Mbps.

Wat opvalt is het energieverbruik. Deze wifi-versterkers verbruiken heel weinig energie. Op dat vlak doen ze het zelfs nog beter dan de Beste uit de Test.

Je kunt de instellingen inzien en aanpassen via een app. De app werkt makkelijk en gebruiksvriendelijk.

Een minpuntje is dat de Deco X20 geen enkele fysieke knop heeft. Je kunt dus niet even snel het gehele netwerk uitzetten met een knop.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel, dat goed verkrijgbaar is. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.