Getest: vier dingen die opvallen bij Apples nieuwe MacBook Air

Apple brengt deze week een compleet opnieuw ontworpen MacBook Air op de markt. Is het tijd om te upgraden? We zetten vier dingen op een rij die opvielen bij het testen van de laptop.

Eerst nog even wat feiten op een rij: de nieuwe MacBook Air heeft een iets groter scherm dankzij de dunnere schermranden, met bovenaan het beeld een inkeping voor de webcam. Aan de binnenzijde zit een M2-chip, de opvolger van Apples eerdere M1-processor.

De laptop heeft niet langer een ontwerp dat afloopt, maar is nu recht en wat hoekiger. Dat oogt wat lomper, maar hij is alsnog erg dun en licht. Wel is hij wat makkelijker open te vouwen dan de voorganger, die vaak omhoog lift.

1. De accu is niet stuk te krijgen

De batterij in deze nieuwe MacBook is beter dan we ooit hebben gezien. Apple belooft een accuduur van 18 uur en na een paar dagen testen zaten we daar ook vlak bij in de buurt. Een dag werken, wat bestaat uit acht uur lang websites bezoeken, tekst verwerken en video’s afspelen, putte de batterij vaak uit tot circa. 60 procent.

Zelfs bij serieuzere batterijtests blijft hij lang overeind staan. We konden een 2,5 uur durende film op Netflix kijken terwijl slechts 21 procent van de accu verdween. Een zware game zoals Divinity Original Sin 2 neemt wat meer processorkracht en put in een uur 31 procent van de batterij uit. Dat is voor een laptop hartstikke goed.

2. Hij is ‘gewoon’ snel, net als de vorige

Kijk je naar pure rekenkracht en technische tests, dan is de MacBook Air M2 sneller dan zijn voorganger uit 2020. In de praktijk merk je daar bij lichte taken niet heel veel van. Webbrowsers, fotobewerkers en Office-apps zijn nog ongeveer net zo vloeiend en starten wederom snel.

Bij serieuzere taken zoals videobewerking merk je meer verschil - video’s exporteren sneller op de nieuwe M2. Maar ook dan is het verschil niet gigantisch.

De SSD-schijf kan wat minder snel bestanden verwerken dan bij de MacBook Air met M1-processor, maar in de praktijk merkten we daar niet veel van. Dit is, simpel gezegd, een snelle laptop.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

3. Je kunt er best goed op gamen (maar het is geen gamelaptop)

MacBooks zijn altijd notoir slechte gaminglaptops geweest. De meeste videogames hadden geen Mac-versie, en wie een Mac met videokaart wilde moest meteen uiterst diep in de buidel tasten. Van dat laatste is sinds 2020 geen sprake: al Apples laptops met M1 en M2 zijn even krachtig, en doen het allemaal best goed met games.

Anno 2022 werken de meeste games nog steeds niet op macOS, maar het viel ons mee hoeveel spellen alsnog worden ondersteund. Ter illustratie: bij een gamebibliotheek van 770 spellen op Steam, werken er 202 op de Mac. En sommige Windows-titels werken via omwegen alsnog.

Apple heeft met zijn Arcade-platform ook een verzameling Mac-spellen die je voor een vast bedrag per maand kunt spelen, al voelen deze veelal als smartphonegames. Omdat de M2-chip lijkt op een smartphoneprocessor, kun je ook spellen gemaakt voor iPhone of iPad downloaden.

Maakt dat het een gamelaptop? Absoluut niet. Voor het geld van een MacBook Air kun je een Windows-apparaat kopen dat meer spellen draait. Maar als je hem voor andere dingen in huis haalt, is het een mooie bonus.

4. Het is een goede laptop, maar twee andere Macs raden wij eerder aan

De MacBook Air M2 is bovenal een gewoonweg goede laptop. Maar tegelijkertijd is de prijs sinds het vorige model omhoog gegaan naar 1.519 euro. Die oude laptop is nog steeds voor een lager bedrag te koop - vaak kun je hem al voor rond de duizend euro vinden. En omdat ook die oude laptop nog razendsnel is, zouden we die eerder aanraden als budget-Mac.

Wil je liever een krachtigere machine, dan lijkt de MacBook Air M2 een betere optie. Maar: grote kans dat je hem dan gebruikt voor videobewerking of andere zware taken en meer opslag en werkgeheugen wil. Dan kost de laptop bijna 2.000 euro - en voor een paar tientjes meer heb je dan de MacBook Pro 14 inch, die ook een mooier scherm en meer aansluitingen heeft.

Maakt dat de MacBook Air M2 een slechte laptop? Absoluut niet. Maar er zijn - nota bene bij Apple zelf - twee opties waar we eerder voor zouden kiezen.

Op zoek naar een goedkope laptop? De redactie van BestGetest zet op een rij waar je op moet letten.