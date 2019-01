Goed in Fortnite? Word soldaat, aldus het Britse leger

Geen inbraakzor­gen of ruimtege­brek meer met deze high­tech-rug­zak

30 december Een rugzak-recensie op een tech-website? Daar is toch - op een ingebouwde powerbank na - niets tech aan? Toch vonden we het aardig om eens te kijken hoe dat beviel, een rugtasreview. Per slot van rekening is de keuze enorm, iedereen gebruikt ze wel eens, we stallen onze laptops, telefoons en andere gadgets erin - en de redactie zou niet zonder kunnen.