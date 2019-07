Google haalt stalker-apps uit Play Store

Instagram test het einde van openbare likes: ‘Het is geen populari­teits­wed­strijd’

9:58 Instagram is een test begonnen om te kijken of het sociale medium zonder openbare likes verder kan. In Australië zien gebruikers geen likes meer bij andermans foto's. De eigen likes blijven wel zichtbaar. Instagram doet dat om de sociale druk die gepaard gaat met het medium in te dammen.