Google’s gamestreamdienst Stadia komt in november naar Nederland

Google Stadia werd in maart al aangekondigd. Destijds gaf Google aan dat de dienst in november van start zou gaan, maar deze week maakt Google de releasedatum concreet; Stadia gaat op 19 november om 17.00 uur Nederlandse tijd live.



Het unieke aan Stadia is dat de dienst mensen in staat stelt om waar dan ook de nieuwste games te spelen. Dus ook op kantoor, in de trein en op het toilet. De spellen worden als het ware gestreamd vanaf een datacentrum van Google. Dat datacentrum heeft meer kracht per gebruiker dan bijvoorbeeld een PS4 Pro of een Xbox One. Bij de lancering van de dienst moet het mogelijk zijn om games in 4K-resolutie met 60 beelden per seconde te spelen. Een nadeel is dat een snelle internetverbinding een vereiste is.



Bij de release van Stadia kunnen gebruikers onder andere Red Dead Redemption 2, Destiny 2 en Mortal Kombat 11 spelen. Ook games als Doom, Assassin’s Creed Odyssey, Borderlands 3 en Metro Exodus zullen op Stadia uitkomen, maar Google laat niet weten of deze games direct bij de release te spelen zullen zijn. In 2020 komen er diverse grote titels naar het platform, waaronder Doom Eternal, Watch Dogs Legion en Cyberpunk 2077. Gamers kunnen gratis gebruikmaken van de dienst, maar moeten wel zelf losse games aanschaffen. Ook is er een Stadia Pro-abonnement voor tien euro per maand. Ook krijgen Pro-gebruikers iedere maand ‘ongeveer één gratis game’.