Google test maandelijks abonnement voor ‘honderden’ apps en mobiele games

De plannen voor de ‘Google Play Pass’ werden vorig jaar al ontdekt, maar pas nu wordt de abonnementsdienst ook in praktijk getest. Dat kwam Android Police op het spoor en werd bevestigd door een woordvoerder van Google. Met het abonnement zou het mogelijk worden om “honderden” betalende Android-apps en -games te gebruiken tegen een vaste maandelijkse kost. Google heeft het over een “gecureerde catalogus met puzzelgames, premium-muziekapps en alles daartussen”. Onder andere mobiele games zoals Stardew Valley (8,99 euro) en Marvel Pinball (1,09 euro) zouden tot het gamma behoren.

In het proefproject kost een Google Play Pass-dienst 4,99 dollar per maand, hoewel die prijs nog kan veranderen. Er zouden ook plannen zijn voor een gezinsformule voor meerdere accounts. Het is niet bekend of het abonnement binnenkort ook voor het grote publiek wordt uitgerold.