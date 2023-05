Google verwijdert ‘slavernijsimulator’ uit appstore na verbolgen reacties in Brazilië

Google heeft een zeer controversieel spel, genaamd Slavernij Simulator, uit de Braziliaanse appstore verwijderd nadat het in het Zuid-Amerikaanse land tot grote verontwaardiging had geleid.

In het spel van ontwikkelaar Magnus Games, dat op 20 april in de appstore werd geplaatst, konden spelers zwarte personages ‘ruilen, kopen en verkopen’. Ook konden spelers zwarte personages op verschillende manieren martelen. Uit afbeeldingen van het spel blijkt dat gebruikers de keuze kregen om de geknechte personages te bevrijden of om ‘slaven te gebruiken voor eigen verrijking’: ‘Voorkom de afschaffing van de slavernij en vergaar rijkdom’.

Het spel, volgens de classificatie ‘geschikt voor alle leeftijden’, werd in een maand meer dan 1000 keer gedownload. Zo'n zestig gebruikers lieten een waardering achter: het spel kreeg vier van vijf sterren. Eén van de recensenten schreef: ‘Geweldig spel om de tijd te doden. Maar ik denk dat er meer martelopties zouden moeten zijn’.

Google verwijderde deze week de app uit de Braziliaanse playstore nadat er woede over was ontstaan. ‘Schaamteloos racisme’, twitterde Renata Souza, een zwarte activiste en regionale politica uit Rio de Janeiro. ‘In het beeld dat het spel illustreert wordt een blanke man omringd door zwarte mannen. Het is absurd gewelddadig. Google en de ontwikkelaar moeten zich verantwoorden voor deze misdaad van haat en racisme’. Een organisatie die in het land strijd tegen fake news twittert vol ongeloof: ‘Soms denken we dat we ons in een soort macabere horrorfilm bevinden, omdat een bedrijf als Google zo'n spel mogelijk maakt.’

Wreedheid en haatzaaierij

Denise Pessoa, volksvertegenwoordiger van de regerende politieke partij PT, uitte haar ongenoegen op Twitter: ‘Het is absurd dat er een spel beschikbaar is dat wreedheid en haatzaaierij tegen zwarte mensen verspreidt. Ons land is gebouwd met het bloed van de zwarte bevolking. Mensen werden vermoord, gemarteld. Een ‘slavernijsimulator’ is geen grap.’

In Brazilië werd de slavernij pas in 1888 afgeschaft, 25 jaar nadat het in Nederland verboden werd. Meer dan 4 miljoen tot slaaf gemaakte mensen werden in de loop van de geschiedenis naar Brazilië gebracht. In 1822 waren 1,5 miljoen van de 3,5 miljoen mensen die in het land leefden tot slaaf gemaakt.

Het Braziliaanse kantoor van Google zegt in een verklaring aan lokale media, waaronder Folha de S. Paulo, dat ze ‘geen apps toestaan die geweld promoten of aanzetten tot haat tegen individuen of groepen op basis van ras of etnische afkomst, of die zinloos geweld of andere gevaarlijke activiteiten afbeelden of promoten’. Iedereen kan een melding doen over apps die in strijd zijn met de regels. Voorafgaand aan de publicatie in de appstore is er wel een check, maar Google is niet heel duidelijk in hoeverre de inhoud van games wordt gecontroleerd.

‘Uitsluitend voor amusementsdoeleinden’

Magnus Games, het bedrijf achter het spel dat in het Portugees Simulador de Escravidão heet, heeft nog geen commentaar gegeven op de zaak. In de beschrijving van het spel stond er een voorbehoud dat de app ‘uitsluitend voor amusementsdoeleinden is gemaakt’, schrijft CNN Brasil. ‘Onze studio veroordeelt slavernij in welke vorm dan ook. Alle spelinhoud is fictief en niet gebonden aan specifieke historische gebeurtenissen. Alle toevalligheden zijn toevallig.’

De Braziliaanse overheid heeft intussen een onderzoek ingesteld naar de zaak. De ontwikkelaar zal wettelijk aansprakelijk worden gesteld, aldus het ministerie donderdag in een door de landelijke media geciteerde verklaring. ‘Het ministerie van Rassengelijkheid zet zich in voor de eliminatie van raciale ongelijkheden. We strijden tegen de verspreiding van racistische inhoud op internet, in voetbalstadions en in de samenleving in het algemeen’, aldus de regering, verwijzend naar de racistische aanvallen op de Braziliaanse voetballer Vinícius Júnior in Spanje.

Google kreeg al eerder kritiek in Brazilië omdat de techreus te weinig de inhoud zou modereren die aanzet tot racisme en andere vormen van geweld.