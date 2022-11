Groot deel medewerkers Twitter krijgt ontslagmail 

In India ontslaat Twitter bijna al het personeel, meldt de zakenkrant Mint op basis van ingewijden. Twitter heeft nog niet gereageerd op vragen over het aantal ontslagen in Nederland. Eind 2021 telde Twitter in Nederland volgens gegevens van de Kamer van Koophandel vijftien medewerkers.



Veel overgebleven personeelsleden hebben de taak om nieuwe functies op Twitter te ontwikkelen om te verkopen, zodat het bedrijf minder afhankelijk wordt van advertentie-inkomsten. Een van de meest in het oog springende plannen van Musk is om 8 dollar per maand in rekening te brengen voor een verificatievinkje. Daarmee geven bedrijven en bekende personen op Twitter aan dat ze daadwerkelijk zijn wie ze beweren te zijn.



Musk verdedigde de grote ontslagronde eerder op de dag. Hij schreef in een tweet dat de omzet van het bedrijf keihard was gedaald doordat adverteerders hun campagnes op Twitter stopzetten. Hij gaf de schuld aan burgerrechtenactivisten, die bang zijn voor een toename van haatdragende berichten als Musk de gedragsregels op Twitter versoepelt. Maar tegelijkertijd zijn veel marketing- en salesmedewerkers die contact houden met adverteerders eerder al vertrokken of ontslagen na de overname door Twitter.