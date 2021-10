Grootschalige bitcoinfraude door heel Europa, drie arrestaties in Nederland

In een onderzoek naar grootschalige, internationale bitcoinfraude zijn onlangs in Nederland drie arrestaties verricht. De verdachten zouden deel uitmaken van een Europese criminele organisatie. Bij de aanhoudingen zijn diverse exclusieve luxe horloges en zogenoemde wallets met daarin cryptomunten in beslag genomen. Ook in België zijn twee personen aangehouden.

De leden van de criminele organisatie gaan als volgt te werk. Ze zoeken hun potentiële slachtoffers via online platformen waar vastgoed en andere onroerende goederen te koop staan. Ze maken een fysieke afspraak in een ander land dan vanwaar het slachtoffer afkomstig is. In dit geval gaat het onder meer om Amsterdam, Maastricht, Brussel, Parijs, Barcelona en Milaan.

De slachtoffers onderhandelen met de bendeleden over de aankoop van het onroerend goed. Het lokmiddel is telkens een riant commissieloon van 10 tot zelfs 15 procent. Als het slachtoffer toehapt, wordt een wisseltruc uitgevoerd waarbij het slachtoffer cash geld, goud of cryptomunten kwijt is en opgezadeld zit met vals geld.

In deze fase van het onderzoek lijkt het jaarlijks om tientallen miljoenen euro’s te gaan dat slachtoffers op die manier kwijtraken.

Te mooi om waar te zijn

Politie en justitie waarschuwen mensen voor dit type oplichtingspraktijken. ,,Ga nooit in op een afspraak in het buitenland, ga niet in op een nevendeal in contant geld, cryptomunten of dergelijke en geef aan dat je enkel transacties via de normale kanalen wilt afronden. Een vooropgesteld commissieloon van 10 tot 15 procent is te mooi om waar te zijn en dus vals”, laat een woordvoerder van de Belgische politie weten.

