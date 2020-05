Grootste daling ooit in smartphone-verkopen, vooral Samsung krijgt grote klappen

De verkoop van smartphones is afgelopen kwartaal met 11,7 procent gedaald, meldt marktonderzoeksbureau IDC. Daarmee is het de grootste daling in smartphoneleveringen tot nu toe. Samsung en Huawei kregen volgens het analistenbureau de grootste klappen.

Samsung blijft marktleider, maar leverde volgens IDC bijna 19 procent minder smartphones. De marktleider hield zijn winstgevendheid hoog door de hoge prijzen van zijn Galaxy S20-telefoons. Huawei bleef op tweede positie, ondanks dat het al bijna een jaar geen nieuwe telefoons met Google-diensten kan uitbrengen. Prijsverlagingen van de P30 en Mate 30 zorgden volgens het analistenbureau voor extra leveringen.

Apple bleef ongeveer gelijk op plek drie, terwijl Xiaomi juist meer smartphones leverde, net als het Chinese merk Vivo. Vivo is gelieerd aan de in het westen bekende merken OnePlus en Oppo. Vivo heeft vooral veel exemplaren geleverd in India.

De grootste groeier bij Apple de afgelopen maanden was de categorie Wearables, Home and Accessoires, waarin onder meer de AirPods, HomePod en Apple Watch vallen. Die omzet steeg met 23 procent naar 6,3 miljard euro. Die omzet zal volgens Apple gaan afnemen komende maanden. De omzet uit diensten steeg ook, maar daar waren volgens Apple twee trends te zien: de eigen diensten voor muziek en video hebben geen last van de corona-uitbraak, maar advertenties in de App Store en in Apple News wel.