Grote bedrijven stoppen met adverteren op YouTube na ontdekking pedonetwerk

Dat meldt Bloomberg . Het pedonetwerk kwam aan het licht door YouTuber Matt Watson. Hij ontdekte dat pedofielen onder schuilnamen seksueel getinte reacties achterlaten bij kindervideo's. In de reacties onder de video's worden bepaalde momenten uit de video uitgelicht - met zogenaamde ‘timestamps’ - waarin kinderen in zwemkleding te zien zijn. Ook worden fragmenten gedeeld waarbij kinderen in suggestieve houdingen te zien zijn. Die reacties en video’s worden ook nog eens massaal leuk gevonden, waardoor ze aan meer mensen getoond worden. Tot slot combineerde het netwerk de video's tot één compilatie, waar de leden van het netwerk advertenties op plaatsten. Hiermee is in zestig dagen 8000 dollar verdiend. Door YouTube's algoritme werden deze compilatievideo's ook nog eens getoond aan kwaadwillenden, wat het probleem nog groter maakte.

Matt Watson presenteerde zijn ontdekking in een video van twintig minuten. De video van Watson is inmiddels bijna twee miljoen keer gekeken. Disney en Nestlé, maar ook Dr. Oetker en Epic Games (ontwikkelaar van Fortnite) stopten meteen met adverteren. De bedrijven willen niet dat de pedofielen geld verdienen met hun advertenties, valt te lezen in een verklaring.

Richtlijnen

YouTube paste meteen de richtlijnen aan en zei in een verklaring dat het gedrag onaanvaardbaar is. ,,Alle content, inclusief reacties, die minderjarigen in gevaar brengt is verschrikkelijk. We hebben de accounts en kanalen verwijderd en de autoriteiten gewaarschuwd’’, aldus het bedrijf in een verklaring aan Bloomberg.