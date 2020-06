Grote illegale streamingdienst met twee miljoen gebruikers offline na politieactie

Twitter: 19 juni bedrijfs­feest­dag om einde slavernij te herdenken

5:44 Jack Dorsey, de CEO en oprichter van Twitter, heeft 19 juni uitgeroepen als een bedrijfsfeestdag. Dat doet hij als eerbetoon aan de ‘Emancipation Proclamation’, het besluit van president Abraham Lincoln waardoor miljoenen zwarte mensen in de VS bevrijd werden van de slavernij in de jaren 1860.