Hacker vindt Chinese database met daarin ‘kweekstatus’ van 1,8 miljoen vrouwen

De Nederlandse expert Victor Gevers, die werkt voor de GDI.Foundation – een stichting die zich inzet om het internet veiliger te maken – zegt dat hij op de database stuitte tijdens een zoektocht naar niet-versleutelde Chinese databanken. Hij postte enkele screenshots op Twitter. ,,In China is er een tekort aan vrouwen”, schrijft Gevers. ,,Dus begon een organisatie een databank te bouwen met daarin 1,8 miljoen vrouwen en alle mogelijke persoonlijke details zoals telefoonnummers, adressen, opleiding, locatie, ID-nummer, burgerlijke staat en een ‘breedready’-status (letterlijk: kweekklaar-status, red.).”

Het jongste meisje in de database is amper 15 jaar oud, de jongste vrouw die volgens de gegevens klaar is om kinderen te krijgen 18. De gemiddelde leeftijd is 32, de oudste vrouw in de lijst 95. 89 procent is single, 10 procent gescheiden en 1 procent weduwe.