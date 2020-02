Hands-on met Samsung Galaxy S20: dit vinden wij van het nieuwe vlaggenschip

Samsung heeft gisteren in San Francisco tijdens het Unpacked-event haar nieuwe vlaggenschip-toestellen aangekondigd: de Samsung Galaxy S20-serie. Het gaat dit jaar om drie modellen: De S20, S20+ en de S20 Ultra. Tweakers mocht het toptoestel, de S20 Ultra, eerder al bekijken in Duitsland. Is het weer een kaskraker van de Zuid-Koreanen?

Hoe denk je dat het ging in de weken en maanden voor de aankondiging van de allereerste Galaxy S? Als er nu nieuwe Galaxy S-modellen aankomen, gaan er al maanden van tevoren geruchten over specificaties, prijzen en functies, en komen er digitale afbeeldingen naar buiten. De aankondiging van een Galaxy S-telefoon is nu een van de grootste evenementen op de telecomagenda. Iedereen die mobiele technologie ook een beetje volgt, weet dat de nieuwe telefoons eraan komen.

Dat was tien jaar geleden wel anders. Op de Amerikaanse telecombeurs CTIA presenteerde Samsung in maart 2010 zijn eerste Galaxy S. Dat was natuurlijk niet de eerste Galaxy-telefoon - de Galaxy i7500 en Galaxy Spica i5700 waren er al - maar het was wel de eerste high-end telefoon om de concurrentie met Apple aan te gaan. Vooraf waren er geen geruchten, geen vage foto’s, eigenlijk helemaal niets.

Volledig scherm De Samsung Galaxy S20-serie © Hardware Info Met de Galaxy S laat Samsung altijd zien wat het bedrijf in huis heeft. Dit jaar gaat de fabrikant een stukje verder: de S20 Ultra is de Galaxy S boven de Galaxy S.

Die camera’s

De ster van de show is een 108-megapixelcamera van bijna zeventig vierkante millimeter; dat is bijna drie keer zo groot als de 12-megapixelsensor van de Galaxy S10 van vorig jaar. Daarnaast zit er een periscopische lens, ultragroothoek en telelens op het toestel.

Dat is de hardware, maar Samsung heeft ook gesleuteld aan de software van de camera. De fabrikant legde de meeste nadruk op Space Zoom en daarmee kun je honderd keer inzoomen. Als je een gniffel niet kon onderdrukken, is dat terecht. Concurrent Huawei laat gebruikers 50x inzoomen bij de P30 Pro, en dit is dus een bijna letterlijk wedstrijdje ‘verplassen’ tussen de grootmachten op de smartphonemarkt.

Het is een beest van een telefoon. Hij is groot, zwaar en dik. Daar moet je van houden, want het ontwerp verbergt de grootte niet. Het opvallendste in het ontwerp is het camera-eiland - of moeten we het al camera-continent noemen met dit formaat? In vergelijking met de S20 valt op dat die grote sensor behoorlijk wat ruimte nodig hebben.

100x Space Zoom?

Ook opvallend is dat Samsung het de moeite waard vond om de ‘100x Space Zoom’ op de behuizing te zetten. Subtiel is het niet, dus of mensen dat waarderen is de vraag. De behuizing heeft een ip68-certificering voor water- en stofbestendigheid.

Authenticeren gaat via de vingerafdrukscanner achter het scherm. Dat is dezelfde ultrasone scanner als in de S10-serie. Die scanner leverde afgelopen najaar nog de nodige hoofdbrekens op. Of dat nu ook gebeurt, is nog de vraag.

De S20 Ultra komt als eerste Samsung-telefoon, samen met de andere S20-telefoons, met zogenaamde ‘lpddr5-geheugen’. Dat kan maximaal anderhalf keer zo snel zijn als lpddr4x-geheugen dat nu veel in gebruik is in smartphones. In de Ultra zit, afhankelijk van de versie, 12 of 16GB aan werkgeheugen. Inderdaad, het is zover - een smartphone met 16GB aan werkgeheugen.

Conclusie

De S20 Ultra is Samsung die zijn mouwen opstroopt en zijn spierballen laat zien. Niet alleen heeft hij de nieuwste soc en een puik 120Hz-scherm, maar ook zijn de camera’s vooruitstrevend en vernieuwend. Hij heeft niet alleen 5g, maar ook het vernieuwde lpddr5-geheugen van maximaal 16GB en een 5000mAh-accu. Het is, kortom, Samsungs showcase voor nieuwe technologie.

Volledig scherm De Samsung Galaxy S20-serie © Hardware Info Het is misschien de telefoon die het meeste heeft, maar hij zal niet voor iedereen zijn. De prijs ligt nog hoger dan die van de reguliere S20's en zelfs als je dat geld er voor neer wilt leggen, dan zal de grootte voor sommige mensen een nadeel zijn; hij is groot en best wel lomp.