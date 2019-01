Hekel aan grasmaaien? Deze robot doet het automatisch voor je

De Terra werkt middels een soort markeringssysteem, dat wel even aangelegd moet worden van tevoren. Het systeem bestaat uit draadloze bakens. Die zet je op de plekken waar het grasveld eindigt. In samenwerking met de bijbehorende app moeten gebruikers de grasmaaier bij het eerste gebruik wel eenmalig handmatig over het grasveld bewegen om het apparaat te leren waar het gras moet maaien en waar vooral niet. Vanaf dat moment is het apparaatje volledig autonoom.

De Terra kan 'slechts’ uurtje vooruit op een volle accu. Dat is niet bijzonder lang, maar als het apparaat merkt dat de accu leeg raakt, rijdt hij zichzelf naar het laadstation. Met een verse batterij gaat het apparaat gewoon verder met de maaiwerkzaamheden. De grasmaaier is volgens de fabrikant in staat om harde objecten zoals stenen af te stoten, zodat de bladen daar niet door beschadigd kunnen raken. Het apparaat zou ook nog eens bestand zijn tegen regen.

De Terra is al tien jaar in ontwikkeling en werd achter gesloten deuren onthuld tijdens de CES, de grootste techbeurs van de wereld. Gebruikers zijn via de bijbehorende iRobot Home App in staat om de gewenste grashoogte in te stellen. Eveneens is in de app de route en een schema te beheren.