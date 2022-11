Helft personeel Twitter getroffen door ingrepen, medewerkers krijgen ontslagmail 

Twitter heeft de helft van de circa 7500 werknemers wereldwijd op straat gezet. Dat staat in een intern document. Onder de nieuwe topman Elon Musk is Twitter begonnen aan een grote opknapbeurt.

Twitter verstuurde ontslagmails naar zijn medewerkers. ‘Vandaag is jouw laatste werkdag voor het bedrijf’, staat in het bericht. Eerder lekte al uit dat het socialmediabedrijf na de overname door miljardair Elon Musk zo’n 3700 banen wil schrappen. ,,Ruwweg 50 procent van het personeelsbestand zal worden getroffen”, zo valt te lezen in een document dat in handen kwam van persbureau AFP.

Musk is sinds een week eigenaar van Twitter. De miljardair betaalde eerder 44 miljard dollar voor de overname. In Nederland telde Twitter vorig jaar vijftien medewerkers. Het is vooralsnog niet bekend of hier ook sprake is van een halvering van het personeelsbestand.

Werknemers over de hele wereld zijn de deur gewezen. Veel van hen uitten hun frustratie en ongeloof via Twitter. Onder de hashtag #Oneteam plaatsen veel medewerkers die ontslagen zijn afscheidsberichten. ,,Werd wakker met het nieuws dat mijn tijd als werknemer bij Twitter tot een einde is gekomen. Ik ben er kapot van. Ik kan het nog niet bevatten”, zei Michele Austin, Twitters directeur publiek beleid voor de VS en Canada.

Er is ook veel onzekerheid. Zeker twee zwangere medewerkers die hun baan verloren, wisten niet direct wat dit zou betekenen voor hun zorgverzekering, zeggen betrokkenen.

Kantoren wereldwijd gesloten

Vooruitlopend op de ontslagen heeft Twitter zijn kantoren wereldwijd gesloten en werknemers gevraagd thuis te blijven in afwachting van nieuws over hun lot bij het bedrijf. De afvloeiing maakt deel uit van Musks zoektocht naar manieren om de gigantische deal van 44 miljard dollar te betalen. Om Twitter over te kunnen nemen moet Musk zich flink in de schulden steken. Zo verkocht hij al 15,5 miljard dollar aan Tesla-aandelen, zijn elektrische autobedrijf.

De werknemers kregen al te horen dat ze bericht zouden ontvangen op hun privémail als ze werden ontslagen, en op hun werkadres als ze hun baan zouden houden. ‘Team, in een poging om Twitter op het juiste pad te brengen, beginnen wij aan het moeilijke proces om ons wereldwijde personeelsbestand te verkleinen’, valt in de e-mail te lezen. ‘Dit is nodig om het succes van het bedrijf in de toekomst te verzekeren.’

Enkele ontslagen personeelsleden melden op Twitter dat ze al door hadden dat ze geen baan meer hadden toen ze niet meer konden inloggen op hun werkmailaccount.

Eén tot drie miljoen dollar per dag bezuinigen

Personeelsleden van Twitter hebben ondertussen een klacht ingediend tegen het bedrijf. Volgens de werknemers zou Musk hen onvoldoende op de hoogte hebben gebracht, wat in strijd is met de wet. Twitter is in de Amerikaanse staat San Francisco ook aangeklaagd in een collectieve rechtszaak, omdat het bedrijf zich niet zou hebben gehouden aan de wettelijke termijn waarin een massaontslag moet worden aangekondigd.

Bronnen meldden donderdag aan persbureau Reuters dat Musk er door adviseurs op is gewezen dat het bedrijf één tot drie miljoen dollar (ongeveer hetzelfde bedrag in euro) per dag moet bezuinigen. De rijkste persoon van de wereld, die ook de leiding heeft bij vier andere bedrijven, waaronder autofabrikant Tesla, stuurde eerder al het volledige bestuur van Twitter weg om zelf interim-topman te worden van het bedrijf.

Bijna al het personeel

Volledig scherm © ANP / EPA In India ontslaat Twitter bijna al het personeel, meldt de zakenkrant Mint op basis van ingewijden. Veel overgebleven personeelsleden hebben de taak om nieuwe functies op Twitter te ontwikkelen om te verkopen, zodat het bedrijf minder afhankelijk wordt van advertentie-inkomsten. Een van de meest in het oog springende plannen van Musk is om 8 dollar per maand in rekening te brengen voor een verificatievinkje. Daarmee geven bedrijven en bekende personen op Twitter aan dat ze daadwerkelijk zijn wie ze beweren te zijn.



Musk verdedigde de grote ontslagronde eerder op de dag. Hij schreef in een tweet dat de omzet van het bedrijf keihard was gedaald doordat adverteerders hun campagnes op Twitter stopzetten. Hij gaf de schuld aan burgerrechtenactivisten, die bang zijn voor een toename van haatdragende berichten als Musk de gedragsregels op Twitter versoepelt. Maar tegelijkertijd zijn veel marketing- en salesmedewerkers die contact houden met adverteerders eerder al vertrokken of ontslagen na de overname door Twitter.

Ook Revue, het nieuwsbriefplatform dat Twitter begin 2021 overnam, zou tegen eind dit jaar verdwijnen. De oprichter, Nederlander Martijn de Kuijper, reageerde ook al teleurgesteld op de aankondiging van de ontslaggolf. ,,Wat een ramp. Sorry iedereen💙”, schreef de Kuijper op Twitter. Even later liet de Nederlander weten dat hij als enige van zijn team niet is ontslagen.

Musk moet met ontslagronde Twitter aan Europese regels voldoen Als Elon Musk het mes zet in het personeelsbestand in Europa, zal hij aan de Europese arbeidswetgeving moeten voldoen. Het ingrijpen door de nieuwe eigenaar van Twitter heeft in Californië al geleid tot een rechtszaak. Als Musk zich niet aan de strenge Europese regels houdt, staat hem ook hier een juridische strijd te wachten. In het Verenigd Koninkrijk, waar Twitter vorig jaar 281 mensen in dienst had, moeten Britse werkgevers volgens de wet bewijzen dat er redenen zijn om werknemers te ontslaan. Als er meer dan twintig werknemers van een bedrijf worden ontslagen, moet het bedrijf de consultatievoorschriften volgen. Zo zal Twitter aan de regering moeten rapporteren. Ook zou een periode van ten minste 30 dagen moeten zitten tussen de ontslagaanvraag en het daadwerkelijke vertrek. Oneerlijk ontslag

Volgens de Britse wet kan de vergoeding die moeten worden uitgekeerd voor oneerlijk ontslag maximaal 93.000 pond bedragen. Als een werknemers discriminatie kan bewijzen kan dit bedrag veel hoger zijn. Twitter-werknemers in het Verenigd Koninkrijk hebben zich aangesloten bij vakbonden in een poging hun rechten beter te beschermen. Prospect, een Britse vakbond, heeft de afgelopen week een toevloed van nieuwe leden van Twitter gezien, aldus algemeen secretaris Mike Clancy. De landen van de Europese Unie eisen over het algemeen ook dat werkgevers een opzegtermijn in acht nemen als zij een aanzienlijk aantal werknemers ontslaan. Het is niet direct duidelijk wat de impact van de ingreep op personeel van Twitter in Nederland is. Twitter had een kantoor in Utrecht, maar eerder deden berichten de ronde dat dit kantoor werd gesloten. Twitter zelf was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Elon Musk maakte op opvallende wijze zijn entree in het hoofdkantoor van Twitter:

