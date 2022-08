‘Help, mijn laptop blijft maar blazen!’ Met deze tips voorkom je dat

Iedereen die veel op een laptop werkt heeft het wel eens meegemaakt: je computer begint enorm te blazen. Dat zijn de ventilatoren die hard aan het ronddraaien zijn om de warmte binnen in je laptop te reguleren. Er kunnen verschillende redenen voor zijn waarom je laptop aan het blazen is.

Warme lucht uit, koele lucht in

Om de verschillende componenten efficiënt te laten werken, maken laptops gebruik van luchtstroomsystemen die zijn ontworpen om warme lucht naar buiten te blazen en koele lucht naar binnen te zuigen. Kijk maar eens aan de onderkant en zijkant van je laptop, daar vind je openingen waar de lucht in- en uitstroomt.

Als je zware taken uitvoert – bijvoorbeeld bij gamen, grafisch ontwerpen of heel veel programma’s die tegelijkertijd openstaan – worden de processor en grafische kaart warmer en is er meer lucht nodig om deze onderdelen te koelen.

Te veel van het goede

Een bekende boosdoener is Chrome. Deze browser vraagt behoorlijk wat energie en met name als je veel tabbladen tegelijk open hebt staan tijdens het surfen, kan dit nogal wat warmte en dus geblaas opleveren. Probeer daarom onnodige open tabbladen altijd te sluiten. Daarnaast is het sowieso niet verstandig om te veel programma’s tegelijkertijd naast elkaar te laten draaien.

Windows heeft een handige taakmanager die laat zien welke programma’s het meeste van je systeem vragen. Gebruik de sneltoets Ctrl-Shift-Esc of klik met de rechtermuisknop op de Startknop of de taakbalk en klik op ‘Taakbeheer’.

Klik vervolgens op het tabblad Processen en je vindt alle statistieken voor CPU-, geheugen-, schijf-, netwerk- en GPU-gebruik en aan de rechterkant zie je de kolommen Stroomverbruik en Stroomverbruik trends. Bij een MacBook, MacBook Pro of MacBook Air gebruik je de app Activiteitenweergave. Deze open je door ‘Activiteitenweergave’ in te tikken in het zoekscherm rechtsboven in je scherm.

Vuil en blokkades

Ventilators van pc’s en spelcomputers zijn echte stofverzamelaars. Als je handig bent kun je je laptop zelf openschroeven om het vuil te verwijderen, of je kunt een professional vragen dit te doen als je het niet aandurft.

Het kan ook wat anders zijn: misschien blokkeer je bijvoorbeeld één van de ventilatiegaten van de laptop, omdat je hem op schoot hebt. Werk daarom wanneer mogelijk aan een bureau. Een laptopstandaard is ook een aanrader.

Verouderde drivers & malware

Verouderde en niet-geoptimaliseerde (stuur)programma’s kunnen een aanzienlijke impact hebben op de efficiëntie van je laptop, wat betekent dat je systeem harder moet werken om relatief eenvoudige taken uit te voeren. Door regelmatig je apps up-to-date te houden door ze te downloaden voorkom je dit.

Kwaadaardige software (malware) kan ook de oorzaak zijn van oververhitting van laptops. Virussen, adware en andere digitale bedreigingen kunnen je systeem enorm vertragen en losse onderdelen opwarmen. Cybercriminelen maken bijvoorbeeld steeds vaker gebruik van zogenaamde cryptomining-malware die de processor van je computer kaapt en om cryptocurrencies te mijnen. Draai een goede virusscanner als je vermoedt dat je laptop geïnfecteerd is.

Koelers of reparatie

Heb je al het bovenstaande gecontroleerd en wordt je laptop toch nog warm en blaast hij als een kat in het nauw? Dan kun je overwegen om een laptopkoeler aan te schaffen, voor een paar tientjes heb je er al een.

Dat is een soort mat met ventilatoren waarop je een laptop plaatst. Deze kan de temperatuur van je computer zomaar met 5 graden verlagen. Sommige zijn zelfs uitgerust met vrolijk gekleurde lampjes.

