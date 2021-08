Hier moet je op letten als je een nieuwe laptop koopt

Als je een nieuwe laptop koopt voor je werk of studie, kun je al snel verzanden in allerlei vreemde afkortingen en getallen. Wat betekenen al die termen en welke zijn nou echt belangrijk als je een nieuwe laptop koopt?

Processor

Wie een laptop in een webshop bekijkt, ziet een hele lijst aan specificaties. De eerste belangrijke term is de processor, maar dat is gelijk een ingewikkelde. ,,De processor is het hart van je laptop”, zegt laptop-expert Jelle Stuip van Tweakers. ,,Hij zorgt ervoor dat alles uitgerekend wordt. Hoe beter de processor, hoe sneller dat gaat.”

Er staat alleen geen simpele waarde achter waar je aan kunt zien hoe goed de processor is. Er zijn twee bekende processoren, die van Intel en van AMD. Intel heeft de Core i3, i5, i7 en i9, AMD de Ryzen 3, 5, 7 of 9. Dit is gelukkig wel simpel te begrijpen: hoe hoger, hoe beter. Alhoewel dat ook weer niet altijd opgaat, zegt Stuip: ,,Niet elke processor is hetzelfde. Je moet ook nog kijken naar het typenummer. Een U is zuinig, met een H draait het om rekenkracht. De processors met dezelfde letter, zitten in dezelfde klasse en zijn dus wel met elkaar te vergelijken.”

Als je het helemaal wilt begrijpen, kan het best ingewikkeld worden. Mocht je twijfelen, dan kun je de Best Buy-gidsen van Tweakers bekijken.

RAM

RAM staat voor Random Access Memory en is het werkgeheugen van de laptop. ,,Alle bewerkingen die de processor doet, gaan via het werkgeheugen”, zegt Stuip. ,,Hoe meer je hebt, hoe meer er tegelijk in geladen kan worden.”

De hedendaagse standaard is 8GB, en dat is voor normaal gebruik ook wel voldoende. Je hebt pas meer RAM nodig als je van plan bent om zware handelingen te verrichten met je laptop, zoals de nieuwste games of het professioneel bewerken van foto’s en video’s. ,,Als je hele video-edit in je werkgeheugen past, dan kan je processor daar snel bewerkingen op uitvoeren. Als je minder werkgeheugen hebt, moet er eerst iets uit worden gegooid en iets nieuws ingelezen worden. Dat kost dan meer tijd.”

Opslagruimte

De opslagruimte is simpelweg de ruimte die beschikbaar is om bestanden op te slaan. Ook hierbij is het van belang wat je van plan bent met je laptop. De meeste mensen streamen tegenwoordig hun muziek en films, dus hebben ze niet per se veel opslagruimte nodig.

Een beetje laptop komt tegenwoordig met 256GB, en dat is volgens Stuip voor de normale gebruiker voldoende. ,,Als je normale programma’s en standaard software gebruikt, zit je goed. Het zijn vooral games die veel ruimte in kunnen nemen.”

Videokaart

De videokaart maakt het beeldsignaal: met een snellere kaart kun je complexe beelden tonen zonder dat het beeld gaat stotteren. Dit is vooral belangrijk bij gaming, want de nieuwste games kunnen een fikse videokaart nodig hebben. Ook bij het bewerken van video’s kan je profijt hebben van een goede kaart. ,,Maar als dat belangrijke aspecten voor jou zijn, kom je sowieso al uit bij de wat duurdere laptops”, zegt Stuip.

Scherm

Het scherm is voor veel mensen een belangrijk onderdeel van de laptop. Je kijkt er immers constant naar. De eerste keuze is de grootte van het scherm. ,,Als hij altijd op de keukentafel staat, kun je een lekker groot scherm van 17 inch kopen. Maar als je de laptop vaak wilt meenemen, is eentje van 13 inch kleiner en lichter”, aldus Stuip.

Ook de resolutie speelt een grote rol. ,,Bij een lage resolutie ga je de pixels zien, dat ziet er korrelig uit. Met een hoge resolutie heb je bovendien meer ruimte, dat werkt veel prettiger. We raden daarom altijd 1920x1080 of hoger aan.”

Daarnaast moet je volgens Stuip op het soort paneel letten. ,,Je hoeft niet te onthouden wat het betekent, maar ik zou een TN-paneel (twisted nematic) altijd vermijden. Die hebben heel slechte kijkhoeken. Steeds meer laptops hebben een ips-paneel (in-plane switching), dat is beter. Je komt nu zelfs oled-schermen tegen, panelen met hoog contrast die mensen misschien kennen van tv’s. Maar dan heb je wel een laptop van minimaal 900 euro.”

Tot slot de verversingsfrequentie, die wordt uitgedrukt in hertz (Hz). Dit geeft aan hoeveel beeldjes per seconde het scherm kan produceren. ,,Dat is vooral relevant voor gamelaptops. Met veel beeldjes per seconde kan je snel reageren op veranderingen op het scherm, wat vooral voor schietspellen belangrijk is. Voor films kijken heeft het geen invloed. Voor de rest is een hoge beeldverversing wel fijn, maar het heeft ook een negatieve impact op je accuduur.”

