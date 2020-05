Hier moet je op letten bij de aankoop van een nieuwe vriezer

We weten het intussen: in de zomer van 2020 gaan we vooral ijsjes eten in eigen tuin (of die van naaste familieleden). Om drukke winkels te vermijden, doen we sowieso al meer een beroep op onze diepvriezer. Waar moet je op letten bij de aankoop en drie populaire exemplaren.

1. Let op het volume

De belangrijkste parameters die je in de gaten moet houden bij aankoop van een diepvriezer zijn het volume, uitgedrukt in liter, en de vrieskracht, uitgedrukt in kilogram per 24 uur. Hoe groot je diepvriezer precies moet zijn, hangt natuurlijk af van de grootte van je gezin. Per persoon moet je zo’n 50 liter voorzien. De rekensom is dus eenvoudig: een gezin van vier mensen heeft een diepvriezer van 200 liter nodig.

Natuurlijk kan je voor een véél grotere diepvriezer gaan, maar eigenlijk is dat onverstandig. Een diepvriezer die niet vol zit, verbruikt namelijk ontzettend veel nutteloze energie.

2. Kast of kist?

Ook hier telt de grootte van je gezin mee. Een ‘liggend’ kistmodel heeft vaak al direct een volume van 300 liter of meer. Voor kleine gezinnen of singles is dat dus niet zo interessant. Sowieso verliest het kistmodel zwaar aan populariteit ten aanzien van de staande modellen, omdat het zoveel plaats inneemt.

3. Hoeveel vrieskracht?

Ook belangrijk is de hoeveelheid etenswaren die je wil gaan invriezen. Als je de gewoonte hebt van véél grote aankopen in een keer te doen, of bijvoorbeeld eenmaal per week aan koken in bulk doet om porties in de diepvriezer te kunnen bewaren, dan heb je een krachtig model nodig. Het gemiddelde ligt ongeveer op 15 tot 20 kilogram.

4. Energieverbruik

Een lastige is het energieverbruik. Een diepvriezer is een toestel dat veel vermogen nodig heeft, en dat ook per definitie constant aan blijft staan. Daardoor is het sowieso een van de grootste energievreters in je huishouden. Net als bij andere huishoudtoestellen staan er energielabels op. Vanzelfsprekend is eentje met het A+++-label het beste. Nadeel is wel dat die duur zijn: 1.000 euro of meer is niet uitzonderlijk. Diepvriezers met het A++-label vallen zeker nog onder de noemer ‘zuinig’, maar kosten een paar honderd euro minder.

Dit zijn drie populaire keuzes:

Liebherr GNP 2713-23 Comfort NoFrost (€ 749)

Kenmerken : Netto inhoud: 221 l. Vrieskracht: 18 kg. Geluidsniveau: 41 dB. Anti-ijsvorming: No Frost. Energieklasse: A++.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Liebherr GNP 2713-23 © Liebherr

Bosch GTV15NW3A (€ 339)

Kenmerken : Netto inhoud: 82 l. Vrieskracht: 10 kg. Geluidsniveau: 39 dB. Anti-ijsvorming: nee. Energieklasse: A++.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Bosch GTV15NW3A © Bosch

Siemens iQ500 GS51NDWDV (€ 843)

Kenmerken : Netto inhoud: 289 l. Vrieskracht: 22 kg. Geluidsniveau: 38 dB. Anti-ijsvorming: No Frost. Energieklasse: A+++.

(Tekst gaat verder onder de foto)