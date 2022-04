Hier moet je op letten bij de aanschaf van een luchtreiniger

Vieze geurtjes in huis zijn van alle tijden. Ze komen bijvoorbeeld vrij bij het koken, als je een muurtje verft of omdat een ruimte niet goed geïsoleerd is. Een luchtreiniger kan uitkomst bieden en deze apparaten en bijbehorende technologie zijn de laatste jaren flink verbeterd. Toch komt er nog wel het een ander bij kijken, want de ene luchtreiniger is zeker niet de andere. Waar moet je nu precies op letten?

Luchtreiniger: klein of groot

Allereerst is het belangrijk dat de luchtreiniger de ruimte kan reinigen waarvoor deze bedoeld is. Niet iedere reiniger bestrijkt evenveel oppervlakte. Logischerwijs kan een grote luchtreiniger meer vierkante meters zuiveren dan een kleiner tafelmodel. Tegelijkertijd maakt een groter apparaat in de regel wat meer geluid, al zijn ook de meeste luchtreinigers door de jaren steeds een beetje stiller geworden.

Over het algemeen geldt dat je extra goed moet opletten bij (te) goedkope luchtreinigers. Blijf weg van Chinese apparaten van een paar tientjes en ook de opvallend scherp geprijsde luchtreinigers van Ikea verdienen toch enige scepsis. Tegelijkertijd biedt een duurder apparaat geen 100 procent garantie.

Reinigers met twee functies

Tenslotte is het handig om luchtreinigers te overwegen die verschillende zaken combineren. Zo kunnen sommige luchtreinigers ook dienstdoen als ventilator of als bevochtiger. Dat laatste is handig in ruimtes die droog zijn waardoor je bijvoorbeeld hoofdpijn kunt krijgen.

Met name Dyson heeft Purifier-apparaten die alles kunnen: reinigen en koelen, of reinigen, koelen en bevochtigen, of reinigen, koelen én verwarmen. Je betaalt dan wel vaak bedragen van tussen de 600 en 800 euro.

De luchtreiniger van IKEA is goedkoop, maar wees sceptisch.

Filter voor bij hooikoorts

De meest voorkomende luchtreinigers zijn apparaten die gebruik maken van een zogenaamde Hepa filter. De afkorting staat voor ‘High Efficiency Particulate Air’ en deze filters halen piepkleine deeltjes uit de lucht. Dat gebeurt bijvoorbeeld met fijnstof, stikstofdioxiden, formaldehyde, pollen, bacteriën en virussen.

Vooral voor mensen met hooikoorts is een luchtreiniger die pollen uit de lucht haalt natuurlijk erg fijn. Het nadeel is wel dat je om de zoveel tijd de filters moet vervangen. En daarvoor betaal je dan weer een bedrag. In de regel is het verstandig twee keer per jaar het filter te vervangen.

De meeste moderne luchtreinigers komen tegenwoordig met een app die meldt wanneer de filters vervangen moeten worden. Bijvoorbeeld de Philips 5000i AC 5659/10 en de Dyson Pure Cool Cryptomic hebben dergelijke apps en kunnen een flinke ruimte bestrijken.

Reinigen met ionisatie

Daarnaast zijn er luchtreinigers die werken door middel van ionisatie. Hierbij worden ionen in lucht geblazen die zich vervolgens hechten aan kleine stofdeeltjes en bacteriën in de lucht.

Deze deeltjes worden dan zwaarder en dwarrelen onzichtbaar naar beneden. Door regelmatig te stofzuigen verdwijnen zo de schadelijke stoffen. Je hebt ook reinigers die beide technieken combineren zoals bijvoorbeeld de Clean Air Optima CA 509D.

Een koptelefoon met ingebouwde luchtreiniger

Dyson gaat nog een stap verder in de strijd tegen schadelijke lucht en brengt dit jaar de Dyson Zone op de markt: een luchtreinigende koptelefoon met actieve ruisonderdrukking bedoeld voor buiten. Een opmerkelijke combinatie waarvan wij ons afvragen of consumenten dit daadwerkelijk gaan dragen.

In grote steden die kampen met smog kan dit mogelijk uitkomst bieden, maar Dyson-producten zijn over het algemeen niet de goedkoopste dus massale adoptie lijkt sterk. Mocht je ‘s ochtends tijdens je fietstochtje naar je werk in de drukke spits toch muziek willen luisteren en geen uitlaatgassen willen inademen, dan kan deze gadget eveneens een markt aanboren.

