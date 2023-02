Hier moet je op letten bij het kopen van een universele afstandsbediening

Een universele afstandsbediening zendt verschillende infraroodsignalen uit, zodat je meerdere apparaten ermee kan bedienen. Handig, zeker wanneer je veel apparatuur hebt staan.

Nou ja, in theorie. In de praktijk zijn universele afstandsbedieningen een stukje ingewikkelder in gebruik. Ook de prijs en kwaliteit verschillen van elkaar. Hoe komt dat?

Prijsverschillen universele afstandsbedieningen

Loop de elektronicazaak binnen of kijk in een webshop en je hebt voor een tientje al een universele afstandsbediening in je bezit. Grote merken zoals Samsung en Phillips bieden ook hun eigen infrarood alleskunners aan en zijn niet veel duurder.

Vaak geven ze wel de voorkeur aan apparaten van hun eigen merk. Want ja, niet alle apparaten zijn geschikt voor elke universele afstandsbediening.

Kijk daarom goed of de naam en het typenummer van jouw apparaten bij de productomschrijving van de afstandsbediening staan. De precieze naam van een stuk elektronica is vaak een mondvol, maar je kan het controleren voorop de handleiding of door bijvoorbeeld het label achterop je tv te lezen. Bij slimme tv’s staat de exacte naam tevens meestal ergens in het instellingenmenu vermeld.

Bij webshops vind je deze informatie vrij makkelijk bij de specificaties. Vaak staat er ook een digitale handleiding bij de productpagina. Lukt het niet? Een rondje Googelen doet eveneens wonderen. De meeste fabrikanten hebben een goede onderhoudspagina met het verlossende antwoord.

Hoeveel apparaten kun je koppelen aan de afstandsbediening?

De prijs en kwaliteit van een universele afstandsbediening zijn erg belangrijk. Hoe goedkoper hij is, hoe minder apparaten je kan koppelen. Meestal zo’n vier á zes stuks.

In de meeste gevallen moet je een code invoeren om een apparaat aan de universele afstandsbediening te koppelen. De duurdere exemplaren koppelen automatisch.

De voordelen van Bluetooth ondersteuning

De overgrote meerderheid van de afstandsbedieningen werkt nog met infraroodsignaal. Dat zorgt voor uitdagingen.

Slimme apparaten hebben toegang tot online diensten en verbinden zich via Bluetooth met andere apparaten. Zoals smartphones en tablets, maar ook bijvoorbeeld een digitale thermostaat. Daarvoor is de standaard infraroodontvanger dus ongeschikt. Bluetooth biedt meer mogelijkheden, dus waarom zouden ze nog infrarood ondersteunen?

Verschillende merken bieden afstandsbedieningen met infrarood én Bluetooth-ondersteuning. Vaak zit er dan wel een ‘hub’ bij - een plastic kastje ter grootte van je hand, die het infraroodsignaal omzet voor de andere apparaten. Je betaalt gemiddeld ook iets meer voor deze universele afstandsbedieningen, rond de 50 euro.

De duurste universele afstandsbedieningen

Er zijn topmodellen die in een aanzienlijk hogere prijsklasse zitten. De Logitech Harmony Companion bijvoorbeeld. Dit is wel meteen de Rolls Royce onder de universele afstandsbedieningen en gaat gemiddeld voor 270 euro over de toonbank.

De Logitech Harmony komt uiteraard met een kleine hub die de infraroodsignalen omzet en een app waarmee je via je eigen smartphone de universele afstandsbediening bedient. Deze duurdere afstandsbedieningen hebben vaak ook een ingebouwd kleurenscherm voor een nog makkelijkere bediening (en natuurlijk de wauw-factor).

Is een app niet de oplossing?

let op: de Logitech Harmony Companion is nog verkrijgbaar, maar de fabrikant heeft de lijn een paar jaar geleden stopgezet. Ze zien namelijk geen brood meer in universele afstandsbedieningen nu steeds meer functies bij apps worden ondergebracht.

Een aanzienlijk deel van de apparaten zijn tegenwoordig ook verbonden met het internet of hebben Bluetooth-ondersteuning. Daardoor hoef je geen aparte afstandsbediening meer te hebben, want je hebt je telefoon al! Zelfs voor een slimme tv zijn er meerdere gratis apps te downloaden, zoals SURE, en officiële bedieningsapps van LG en Sony. Daarmee kun je de afstandsbediening voorgoed in de la leggen.

Ben je klaar voor een smart home?

Waar je dus echt op moet letten bij een universele afstandsbediening, is welke apparaten je ermee wilt koppelen. Zoek je een goedkope oplossing om je tv, soundbar en decoder onder dezelfde knoppen te krijgen? Prima, ga ervoor en geef een paar tientjes uit.

Heeft je tech Bluetooth-ondersteuning? Misschien is het dan wel een betere investering om voor een smart home-oplossing te gaan. Dan bedien je alles in je woonkamer met de smartphone en hoef je bijna niet meer uit de bank te klimmen.

