Hoe Facebook faalde bij verspreiding van beelden aanslag Nieuw-Zeeland

Facebook heeft meer details gedeeld over hoe de video van de aanslag in Nieuw-Zeeland op het sociale netwerk verspreid kon worden. Het bedrijf zegt onder andere dat de software die geweld in livestreams moet detecteren, niet reageerde op de video van het bloedbad in Christchurch.

In een statement legt Facebook uit dat veel mensen zich afvragen waarom het systeem op basis van artificiële intelligentie (AI) de video niet automatisch detecteerde. Hoewel er veel vooruitgang werd geboekt met zulke software, is deze ,,niet perfect”, luidt de verklaring. Zo is er weinig videomateriaal beschikbaar om het systeem te ‘trainen’ om aanslagen te herkennen. Om de software dat te laten doen, ,,moeten we eerst enorme hoeveelheden gegevens van dergelijke inhoud leveren, wat moeilijk is aangezien gelijkaardige incidenten gelukkig zeldzaam zijn”, verklaart Facebook.

Een andere uitdaging voor de software is om een onderscheid te maken tussen video’s van echt geweld en video’s van geweld in videospellen of films. ,,Als onze systemen bijvoorbeeld alarm sloegen bij de duizenden uren aan video’s van live gestreamde games, kunnen onze reviewers belangrijke video’s van de echte wereld missen”, klinkt het nog.

Livestream

De dader van de schietpartij in twee moskeeën in Christchurch, waarbij vijftig mensen het leven lieten, zond de aanslag live uit op Facebook. Het bedrijf herhaalde nog eens dat de 17 minuten durende livestream door minder dan 200 mensen gezien is en dat niemand tijdens de livestream de beelden gerapporteerd heeft.

De eerste melding kwam 12 minuten nadat de video was geëindigd binnen. Ook nadat een livestream is gestopt, blijven de beelden online staan.

Geen melding van kijkers

Het blijft onduidelijk hoelang de video beschikbaar was totdat Facebook ingreep en hem verwijderde. Volgens het sociale netwerk zou dat sneller gebeurd zijn als iemand tijdens de livestream een melding had gemaakt. In totaal is de originele video zo’n 4.000 keer bekeken - inclusief de 200 kijkers van de livestream - voordat hij verwijderd is van Facebook.

Verschillende gebruikers hadden ondertussen al kopieën naar andere diensten geüpload. In de eerste 24 uur verwijderde Facebook meer dan 1,2 miljoen video’s van de aanval voordat ze werden geüpload. Ongeveer 300.000 kopieën werden verwijderd nadat ze gepost waren.