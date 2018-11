Hoe overleef je Black Friday: Vijf tips om jezelf te wapenen tegen koopgekte

1. Wat wil je hebben?

,,Het is belangrijk om goed te bedenken wat je wil hebben‘’, zegt Erik van Ballegoie van Hardware.info. ,,In een ideale wereld had je van tevoren al opgezocht wat de artikelprijs was, zo dat je dat kan vergelijken met de prijs op Black Friday zelf. Dat sluit meteen goed aan op het volgende punt: kijk goed of het wel een goede deal is.’’

2. Is het wel een goede deal?

Een goede manier om te kijken of de aanbieding wel goed is door de prijshistorie onder de loep te leggen. ,,Als een product nu vijftien of twintig euro is, wat was het dan vorige week?‘’ zegt Van Ballegoie. Deze site en Hardware.info helpen daarbij een handje. Onderaan ons Black Friday-artikel vind je veel aanbiedingen, waarbij de actieprijs wordt vergeleken met de prijs van twee weken geleden. Zo weet je meteen of je genept wordt waar je bij staat. ,,Een winkel kan makkelijk zeggen dat het nu heel goedkoop is, maar stiekem kan het vorige week dezelfde prijs zijn geweest. Ze hebben dan dus de prijs kunstmatig hoger gemaakt, om de aanbieding aantrekkelijker te maken.‘’

3. Wees snel!

Echt een goede deal gevonden? ,,Wees snel. Het is belangrijk om te weten dat er vaak een beperkte voorraad is. Dus ga voor de winkel liggen als je naar een fysieke winkel gaat of gooi het product snel in je online winkelmandje.‘’

4. Heb je het product wel echt nodig?

Quote De verleiding is al snel groot om dingen te kopen die je eigenlijk niet nodig hebt Erik van Ballegoie, Hardware.info Een belangrijk punt voor veel mensen: heb je het product wel écht nodig? ,,We kopen natuurlijk allemaal graag en op zo’n dag als Black Friday is de verleiding al snel groot om dingen te kopen die je eigenlijk niet nodig hebt.‘’ Heb je zo’n product in de toekomst wel nodig? Dan geldt dat die artikelen aan het eind van hun levenscyclus sowieso goedkoper worden.

5. Het is niet alleen vrijdag

Het is ten eerste belangrijk om te weten dat Black Friday tegenwoordig het hele weekend omvat. Niet alleen vrijdag, maar ook zaterdag en zondag zijn er goede aanbiedingen te vinden op veel artikelen. Daarnaast heeft Amazon ook ‘cybermonday’. Dus als je vrijdag een aanbieding mist, dan heb je ook nog zaterdag en zondag om goede artikelen mee te pakken.