Honderdduizenden vechten met computer mee: ‘Nog nooit zo’n cyberdrukte beleefd’

In en om Oekraïne woedt een ongekende oorlog met cyberwapens. Niet alleen tussen de Russische en Oekraïense specialisten, de laatsten met steun vanuit het Westen. Voor landen als Noord-Korea, Iran en China is het slagveld in Oost-Europa een buitenkansje om nieuwe cyberwapens uit te testen. ,,Oekraïne is een enorm laboratorium om hiermee proeven te doen’’, zegt Nadiya Kostyuk, verbonden aan de Tech’s School of Public Policy van Georgia (VS).