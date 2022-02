Hoogleraar Anna weet alles van robots en de toekomst: ‘Of ze onze banen innemen? Juist niet’

Salomons, hoogleraar arbeidseconomie, is gespecialiseerd in werk en ongelijkheid en verdiept zich al jarenlang in ‘nieuwe technologie’. Niet alleen geeft ze les op de Universiteit Utrecht (onlangs werd ze genomineerd voor ‘Docent van het Jaar’), ook vliegt ze jaarlijks op en neer naar het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology in de VS voor onderzoek. In haar werk komt ze veel in aanraking met robotica.