Huawei en China dreigen ons te verpletteren in de strijd met de VS

Beste Koop Ouderwets lekker klikken: dit zijn de beste mechani­sche toetsenbor­den

11 mei Sinds de opkomst van de personal computer is er een hoop veranderd. Het meeste in positieve zin: we hoeven niet meer in te bellen voor het gebruiken van internet en de machines worden steeds goedkoper. Toch is niet alles beter geworden, zoals bijvoorbeeld toetsenborden. Gelukkig zijn de ouderwetse, lekker klikkende, mechanische toetsenborden van vroeger met een comeback bezig. Gamers zijn er gek van, maar ook voor andere veeltikkers zijn er genoeg goede keuzes. Hardware.info zette de beste mechanische toetsenborden in elke prijsklasse op een rijtje.