Huawei Mate 20 Pro recensie: De prijs van vernieuwing

Deze telefoon heeft bijna alles en van bijna alles ook nog eens veel. Zo heeft hij een 7nm-processor, veel geheugen en opslag, kan hij zelf draadloos opladen en andere apparaten draadloos laten opladen, en heeft hij een vingerafdrukscanner in het scherm én een 3d-gezichtscanner, drie camera’s aan de achterkant met allemaal een ander brandpunt en een accu van 4200mAh. Dat Huawei zo’n telefoon uitbrengt, is tekenend voor de positie op de markt van de Chinese fabrikant. Deze was in de afgelopen kwartalen de wereldwijde nummer twee, achter Samsung, maar voor Apple, Xiaomi en bekende, maar veel kleinere fabrikanten als Sony en LG. Huawei sprak zes jaar geleden de ambitie uit om wereldwijd marktleider te worden en nadert dat doel nu met rasse schreden.

Veelzijdigste camera tot nu toe

De camera is de veelzijdigste op een smartphone tot nu toe, met de combinatie van de groothoeklens en telelens met een zoom van 3×, waardoor je zowel verder weg als dichterbij kunt komen dan met andere telefooncamera’s. De primaire sensor is bovendien de grootste in een moderne smartphone. Hij kan goede foto’s maken, maar af en toe gaat het net mis met de focus. De vernieuwende portretmodus in video lijkt indrukwekkend, maar leidt tot vertraging bij het maken van video, en het uitsnijden gaat matig. Bij de vernieuwende ontgrendeling betaal je ook de prijs van vernieuwing. Zowel de 3d-gezichtscanner als de vingerafdrukscanner in het scherm heeft voor- en nadelen, en geen van beide is een stap vooruit ten opzichte van de vingerafdrukscanner die op andere Huawei-smartphones zit. De accu is groot en de accuduur is vooral bij licht gebruik indrukwekkend, maar het scherm lijkt een hoog verbruik op te leveren. Die display is verder uitstekend en altijd af te lezen, en de schermranden zijn zo dun, dat deze telefoon voor een grote telefoon eigenlijk een kleintje is.

Defect scherm

Bij veel van die dingen zien we voor- en nadelen. Dat mooie scherm geeft bij veel gebruikers problemen. Gelukkig vervangt Huawei die exemplaren. Audio uit de usb-poort klinkt prima, maar tijdens het laden is audio horen door de luidspreker geen goede ervaring. Ook trilt de achterkant mee met het geluid, wat raar aanvoelt. De software is snel, maar wie die software wil vervangen, loopt tegen het probleem aan dat Huawei de bootloader heeft vergrendeld. De 3,5mm-jack ontbreekt, al zit er een dongle in de doos.

Er zijn, kortom, veel redenen om de Mate 20 Pro wel te kopen en veel redenen om hem niet te kopen. De prijs van vernieuwing is hoog. Letterlijk zelfs, want de adviesprijs is 999 euro en dat is zelfs in de huidige markt aan de dure kant. Er zit genoeg in de Mate 20 Pro om een hoge prijs te rechtvaardigen, maar er zijn veel alternatieven die veel van de functies bieden voor veel minder geld. De beste allrounder is het niet. Aan de andere kant: wie nu de meest vernieuwende smartphone van 2018 in huis wil halen, moet geen Samsung of Apple halen, maar een Huawei en dat is iets dat we nog niet eerder konden zeggen.