Huawei onthult alternatief voor besturingssysteem Android: HarmonyOS

Hij hoopt desalniettemin dat het niet zo ver komt. ,,Wij willen Android graag houden, vanwege het wereldwijde ecosysteem.”



Huawei onthulde Harmony tijdens een groot evenement voor appontwikkelaars in Dongguan, in het zuiden van China. Het bedrijf heeft er sinds 2017 aan gewerkt. Volgens Yu is Harmony niet gelanceerd door de problemen met de VS, dat Huawei van spionage bericht. Wel is de ontwikkeling er flink door versneld.

De topman stelde dat de huidige besturingssystemen, waaronder Android en Apple’s OS, te gecompliceerd zijn en niet veilig genoeg. Zo telt besturingssysteem Android liefst 100 miljoen regels programmeercode, terwijl maar een fractie daarvan in praktijk wordt gebruikt.

Internet of Things

HarmonyOS zit slimmer in elkaar en is gemaakt met het oog op komende 5G-netten en het internet of things. Idee is dat apps niet voor elk apparaat of gadget apart meer ontwikkeld hoeven te worden. Dat scheelt appmakers veel werk. Ook laat HarmonyOS apparaten veel intuïtiever - harmonieuzer dus - samenwerken, claimt Huawei. In Dongguan toonde Huawei hoe een smartphone moeiteloos communiceerde met een drone 1300 kilometer verderop.

Toch lijkt de naam ook een bewust signaal naar de buitenwereld dat Huawei graag samenwerkt met iedereen, in goede harmonie dus.

Pijn

Ceo Yu gaf toe dat de Amerikaanse sancties het bedrijf pijn doen. ,,Zonder deze situatie zouden we dit jaar de grootste smartphonemaker op de wereld worden. Nu eindigen we 2019 waarschijnlijk als tweede.” Het Koreaanse Samsung is momenteel de nummer één.

Vorig jaar verkocht Huawei 206 miljoen smartphones. Dit jaar denkt het bedrijf ondanks alle moeilijkheden op nog zo’n 25 procent groei uit te komen. Dat is desalniettemin flink lager dan gehoopt en verwacht. De eerste drie maanden van dit jaar groeide Huawei nog bijna 40 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Het tweede kwartaal kwam daar vanwege de Amerikaanse sancties flink de klad in.