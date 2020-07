‘Huawei voor het eerst de grootste smartphonemaker ter wereld’

Canalys schrijft de sterke daling bij Samsung toe aan de wereldwijde coronapandemie. Huawei verkoopt het merendeel van zijn smartphones in China, intussen zo’n 72 procent. China had in het afgelopen kwartaal minder te maken met de pandemie dan andere landen. Samsung heeft juist een minimaal marktaandeel in China en is met name actief in de Verenigde Staten, Europa en Brazilië, waar het virus nog altijd hard toeslaat en resulteert in lockdowns.