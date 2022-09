IFA 2022: Vouwbare schermen, gekleurde koelkasten en stoere soundbars

IFA is de grootste technologiebeurs van Europa, traditioneel gehouden in Berlijn. Wij spotten deze 9 opvallende gadgets op de beurs.

Wat de Gamescombeurs voor gamers is, is IFA voor techneuten. Dit techcongres toont ieder jaar de allernieuwste consumentenelektronica: van slimme koelkasten tot flinterdunne smartphones, van de grootste OLED-tv ter wereld, tot zelfreinigende kledingrekken. Na twee jaar stil te liggen door COVID-19, is IFA terug van weggeweest. Dit zijn negen bijzondere gadgets die in positieve zin opvielen.

1. LG OLED Flex

Volledig scherm Buigbaar scherm van LG. © LG

Gekromde tv’s en - monitors kennen we al. De LG OLED Flex is echter ‘s werelds eerste buigbare 42-inch OLED-tv, die in enkele seconden van volledig plat naar twintig verschillende buigstanden kan schakelen. Handig als je altijd al een gebogen scherm wilde hebben, maar voor bepaalde media liever minder of helemaal geen kromming hebt.

De tv is duidelijk gericht op gamers: de responstijd is slechts 0,1 milliseconde. Bovendien biedt de TV Dolby Vision-gaming in 4K met 120Hz en de nieuwste HDMI 2.1-functies, zoals variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) en auto low latency mode (ALLM). ALLM zorgt ervoor dat beelden met zo min mogelijk vertraging worden weergegeven.

Door VRR kan een computer videobeelden zo snel mogelijk naar een scherm sturen, waarbij het scherm zijn eigen verversingssnelheid aanpast aan die van de bron. Dat zorgt voor soepele, vloeiende beelden zonder haperingen. De LG Flex ondersteunt G-SYNC (van nVidia) en FreeSync Premium (van AMD), twee soorten VRR-technieken.

2. Sennheiser Ambeo Plus

Volledig scherm Sennheiser Ambeo Plus. © Sennheiser

De nieuwste soundbar van Sennheiser is kleiner en slanker dan de gigantische Ambeo Max, maar levert indrukwekkend 7.1.4. Atmos-geluid af. De speaker leest de akoestische eigenschappen van een ruimte en plaatst dan zeven virtuele luidsprekers rond de luisteraar, plus nog vier extra boven zijn hoofd. Hang er een (Sennheiser)-subwoofer aan en je hoeft nooit meer je huis uit om een bioscoopervaring te hebben.

3/ 4. Lenovo ThinkPad X1 Fold & Asus Zenbook 17 OLED Fold

Volledig scherm Asus Zenbook 17 OLED Fold. © ASUS

Vouwbare laptops en tablets zijn op dit moment helemaal in. We hebben met onderstaande twee even mogen stoeien en waren onder de indruk.

De ThinkPad X1 Fold heeft een 16,3-inch opvouwbaar OLED-paneel en ondersteunt HDR en Dolby Vision. Er zijn drie Dolby Atmos-speakers geïnstalleerd, waarvan er twee altijd actief zijn, zodat stereogeluid behouden blijft. Het apparaat kan worden uitgerust met een 12de generatie Intel Core i7-processor, Intel Iris Xe Graphics, en SSD-opslag tot 1 TB2. De geheugenopties variëren van 16 GB LPDDR5, een energie-efficiënte vorm van geheugen, tot 32 GB LPDDR5. Er zijn ook drie USB Type C-poorten, evenals twee Intel Thunderbolt 4-poorten.

De Asus Zenbook 17 OLED Fold kun je gebruiken als een traditionele laptop of een enorme 17.3-inch tablet. In opgevouwen toestand lijkt de OLED Fold op een gewone laptop - compleet met een aansluitbaar Bluetooth-toetsenbord. Klap je het scherm echter open, dan heb je een enorm 17,3-inch scherm om op te werken of films op te kijken. Ook dit prachtige apparaat is uitgerust met 12de generatie Intel Core i7-processor.

Op zoek naar een laptop in een iets goedkoper jasje? Dit zijn volgens BestGetest de beste laptops onder de 500 euro.

5. Samsung Solar Cell Remote

Volledig scherm Samsung Solar Cell Remote. © Samsung

Binnenkort gaat Samsung een nieuwe afstandsbediening leveren bij al haar nieuwe Samsung-televisies. De Solar Cell Remote wordt aangedreven door zonne-energie en dat zou wereldwijd miljoenen batterijen moeten gaan schelen, denkt het bedrijf. Samsung wil andere fabrikanten ook in staat stellen om de technologie te gebruiken, op licentiebasis.

6. Philips OLED+937

Volledig scherm Philips OLED+937. © Philips

De OLED+937 is het vlaggenschip van Philips Ambilight TV voor 2022. De televisie is voorzien van de nieuwste OLED EX-technologie die 30 procent meer helderheid dan zijn voorganger belooft. De piekhelderheid kan naar verluidt 1300 nits bereiken, waardoor het het helderste oledscherm op de markt is. De speciale heat sync-technologie moet zorgen voor betere HDR-prestaties.

TP Vision – de licentiehouder van Philips tv’s en audioapparaten - heeft de Ambilight-technologie geüpgraded. Naar eigen zeggen is het de grootste stap die het bedrijf maakt sinds de technologie voor het eerst op de markt kwam.

Elk ledje kan nu afzonderlijk worden ingeregeld voor een breder kleurengamma dat nauwkeuriger overeenkomt met de beelden op het scherm. Wie het Ambilight effect nog meer wil vergroten, schaft twee Fidelio FS1 speakers aan die ook uitgerust zijn met Ambilight lampjes.

7. Beosound Theatre van Bang & Olufsen

Volledig scherm Beosound Theatre van Bang & Olufsen. © Bang & Olufsen

Dat de nieuwe Beosound Theatre-soundbar waanzinnig geluid produceert, zal niemand verbazen – dat mag ook wel met een vanaf-prijs van 6400 euro – maar het is het modulaire design dat echt inventief is. De soundbar is los te koop, maar de meeste B&O-liefhebbers zullen deze aanschaffen in combinatie met een op maat gemaakt LG oledscherm.

Dat kan in 55, 65 en 76 inch, maar de soundbar kan in principe gecombineerd worden met ieder type tv volgens een uniek, modulair opbouwsysteem.

8. Oppo Pad Air

Volledig scherm Oppo Pad Air. © Oppo

Oppo doet een duit in het tablet-zakje met de Oppo Pad Air. Het apparaat verdient geen originaliteitsprijs voor de naam, maar weet behoorlijk wat techniek in het compacte apparaatje - 6,94 mm dik en 440 gram zwaar - te proppen. Zo zit er onder andere een Qualcomm Snapdragon 680 processor in, en ook vier luidsprekers met Dolby Atmos-ondersteuning.

9. LG MoodUP Koelkast

Volledig scherm LG MoodUP Koelkast. © LG

Voor mensen die regelmatig hun huis een make-over geven, biedt de MoodUP koelkast van LG wellicht uitkomst. Het apparaat heeft verschillende panelen die je met behulp van een app van kleur kunt laten veranderen. Daarnaast is de koelkast uitgerust met een bluetoothspeaker.

Wanneer je daar muziek op afspeelt, wisselen de panelen op het ritme van de muziek van kleur. Het resultaat: een disco in je keuken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze beste techvideo's in onderstaande playlist: