IJsfoto’s en video’s doen mobiele netwerk van KPN pieken

Het delen van miljoenen beelden en filmpjes via onder meer Whatsapp, Facebook, Instagram zorgde gedurende het hele weekend voor circa 50 procent meer uploadverkeer dan op een normale zaterdag en zondag, meldt KPN. Ook zondag 7 februari, de dag dat Nederland ontwaakte onder een dikke laag sneeuw, was een vergelijkbare drukte te zien. ,,Uitslapen was er niet bij, eerder dan normaal gingen we naar buiten en genoten we van het ouderwetse winterweer”, concludeert KPN op basis van het verkeer op het 4G en 5G-netwerk.