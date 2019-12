Ik dróóm van die Nokia zonder internet

Een paar dagen geleden, in aanloop naar de hectiek van de feestdagen, kuierde ik met mijn vriendin door de vestiging van MediaMarkt in Deventer. Ik was die ochtend, ongevraagd en dus nogal hinderlijk, opgebeld door een montere medewerker van mijn provider, die me vertelde dat ik een nieuw apparaat mocht uitzoeken omdat mijn abonnement bijna verliep. Hij wilde me belonen voor mijn loyaliteit.