In de kassen controleren drones voortaan de tomaten en aardbeien

Als het gaat om grote hoeveelheden data verzamelen in specifieke omgevingen, is de drone al lang het ideale hulpmiddel. ,,De meeste zelfstandig vliegende drones die momenteel in gebruik zijn vliegen buiten, hoog in de lucht. De reden hiervoor is dat drones vaak afhankelijk zijn van GPS om te weten waar ze zijn en waar ze heen moeten. In binnenruimten, zoals kassen, is GPS niet betrouwbaar genoeg voor navigatie bij autonoom vliegen”, legt hoogleraar bio-geïnspireerde drones aan de TU Delft Guido de Croon uit. En dat is jammer, want in de kassen zouden drones volgens De Croon een hoop goed kunnen doen.