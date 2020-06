Ineens een ‘corona-app’ op je telefoon na een update? Zo zit het écht

Het is overigens ook niet zo dat Apple en Google de update stilletjes hebben doorgevoerd. De bedrijven kondigden in april al aan samen te gaan werken aan deze technologie. Het idee erachter is ‘om met behulp van bluetooth regeringen en gezondheidsinstellingen te helpen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen’.



Corona-apps van overheden werken met bluetooth. Je mobiele telefoon houdt daarmee bij welke andere telefoons hij de afgelopen weken heeft ‘ontmoet’. Wie besmet blijkt, kan dat aangeven in de app, waarna alle personen met wie hij of zij in contact is geweest een signaal krijgen. Zo kunnen die mensen op tijd in quarantaine gaan.



De nieuwe software van Apple en Google zorgt ervoor dat het uitwisselen van signalen tussen smartphones met verschillende besturingssystemen (in dit geval iOS en Android) beter gaat. De bedrijven maken dus niet zelf een corona-app. Wel geven ze overheden sinds 20 mei toegang tot de nieuwe technologie.