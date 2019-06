ING start met persoonlijke advertenties op basis van uitgaven klant

Hoe dat eruit komt te zien is nog onduidelijk. ING noemt voorbeelden als een reisverzekering die tevoorschijn komt als je een geldbedrag pint op een luchthaven. Of een hypotheek voor mensen die veel huurkosten maken.

ING heeft het privacystatement maandag bijgewerkt. ,,We informeren klanten hierover tussen 3 juni en 7 juli via inboxberichten in Mijn ING, de Mobiel Bankieren App, als bijsluiter bij de rekeningoverzichten en op onze site”, schrijft ING in een reactie.

De nieuwe privacyvoorwaarden gelden voor alle klanten, maar die kunnen zich wel afmelden voor de ‘persoonlijke aanbiedingen’. Dat kan in de privacyinstellingen in Mijn ING. Volgens ING is het geen probleem dat een dergelijke functie niet opt-in (waarvoor je jezelf moet aanmelden) is. ,,Volgens de AVG-wet moet er een wettelijke grondslag zijn voor het gebruik van persoonsgegevens. Gerechtvaardigd belang is ook een wettelijke grondslag die gebruikt kan worden voor direct marketing.”

Over die toestemming zet Martijn van der Veen, jurist bij Privacy First, zijn vraagtekens. ,,Je mag zulke voorwaarden wel eenzijdig wijzigen, maar als je klanten die zo oplegt kun je je afvragen of je ze dan wel echt een keus bied‘’, zegt Van der Veen tegen techsite Tweakers.

Experimenten

Het is niet de eerste keer dat ING experimenteert met het gebruiken van klantgegevens voor persoonlijke aanbiedingen. In 2014 ontstond er ophef toen de bank dergelijke informatie wilde delen met externe adverteerders. Partijen zoals de Autoriteit Financiële Markten en het toenmalige College Bescherming Persoonsgegevens, de voorloper van de Autoriteit Persoonsgegevens, uitten kritiek op de plannen. Uiteindelijk stopte de bank dat plan. Er is bij deze instanties om een reactie gevraagd.