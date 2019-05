Instagram blokkeert steeds meer hashtags die niet-vaccineren promoten

Uitbraak van mazelen

In Amerika (maar ook daarbuiten) is er steeds meer aandacht voor de informatie die via sociale media wordt verspreid over vaccineren. In 23 staten is er een uitbraak van de mazelen, een ziekte die in het land in 2000 nog als uitgeroeid werd gezien. Tegelijkertijd roept de anti-vaccinatiebeweging mensen op hun kroost vooral niet te laten inenten. In Nederland komt mazelen sinds de invoering van vaccinatie in 1976 overigens nog amper voor. In april van dit jaar waren er twintig patiënten met mazelen in Nederland.



Instagram is niet het enige platform dat actief optreedt tegen zogenoemde anti-vaxxers. Amazon haalde al films offline van zijn streamingdienst die niet-vaccineren promoten. Ook Facebook, moederbedrijf van Instagram, nam maatregelen. Zo komen pagina's die tegen vaccineren zijn niet meer voor in de zoekresultaten.