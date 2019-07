Instagram test het einde van openbare likes: ‘Het is geen populariteitswedstrijd’

Emoji-quiz Het is Wereld Emoji Dag! Ken jij de betekenis van deze emoji's?

17 juli Hoera, het is Wereld Emoji Dag! De perfecte gelegenheid om eens te kijken naar ons emojigebruik. Wist je bijvoorbeeld dat we in Nederland dol zijn op de ‘huilen van het lachen’-emoji en de knipoog? Ook maken we gretig gebruik van de regenboogvlag en, hoe kan het ook anders, de Nederlandse vlag, zo blijkt uit het Nationaal Emoji Onderzoek 2019 van Coosto.